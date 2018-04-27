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Брынцалов рассказал о роли законодательной власти в жизни страны
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Брынцалов рассказал о роли законодательной власти в жизни страны 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в День российского парламентаризма, который официально с 2013 года отмечается 27 апреля, рассказал о значении законодательной власти для развития регионов и страны в целом и поздравил своих коллег с праздником, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Современная законодательная власть имеет важнейшее значение в развитии абсолютно всех сфер жизни — экономической, социальной, политической. Само будущее государства зависит от принимаемых парламентариями законов, от их конструктивного взаимодействия с другими ветвями власти, общественностью, со своими избирателями», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что законодательная база и институты народного представительства совершенствуются с каждым годом. Наиболее значимые законопроекты выносятся на предварительное открытое обсуждение и принимаются с учетом мнения жителей, общественных организаций, политических партий, экспертов.
«Большой вклад в становление парламентаризма вносят органы законодательной власти субъектов Российской Федерации, советы депутатов муниципальных образований. Желаю всем своим коллегам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в законотворчестве на благо избирателей и всей страны!» — отметил спикер Мособлдумы.
Он напомнил, что Московская областная дума в этом году отмечает свое 25-летие. За это время Мособлдума накопила огромный опыт законодательной работы, зарекомендовала себя высококвалифицированной экспертной площадкой для обмена мнениями по самым актуальным вопросам и для выработки грамотных, а главное, результативных управленческих решений.
«В ближайшее время мы окончательно сформируем и примем свой план мероприятий, приуроченных к этой дате — в списке уже более 30 пунктов: это и международные, и федеральные, и региональные конференции, встречи, круглые столы, лекции, семинары и многое другое», — пояснил Брынцалов.
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