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Встроенный в «ГЧ» воронежский дом открыл список зданий с ужасными архитектурными решениями
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Встроенный в «ГЧ» воронежский дом открыл список зданий с ужасными архитектурными решениями 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Акция началась в Twitter. Житель Казани Евгений Самсонов поделился в собственном Twitter фотографией воронежского Дома купца Балашова, буквально встроенного в «Галерею Чижова». Снимок быстро стал популярным и спровоцировал акцию — пользователи соцсети стали показывать, как в их обращаются с памятниками архитектуры. Оказалось, такие ужасные архитектурные решения — совсем не редкость. Как рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» сам Евгений, в Воронеже он не был, а фотографию Дома купца Балашова увидел в соцсети и не смог не поделиться — сам интересуется архитектурой, да «и в Казани много чего строят, мягко сказать, в архитектурном плане не очень». К стихийной акции присоединились жители Тамбова, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Екатеринбурга, Томска, Архангельска, Казани, Кургана, Саратова, а также Днепра и Бухареста. Посмотреть фотографии можно в Twitter Евгения Самсонова.
Справка Дом купца Балашова, расположенный в центре Воронежа, прославился на всю страну осенью 2015 года. В октябре Артемий Лебедев включил его в свою «Идиотеку» из-за нелепого симбиоза с огромным зданием торгового центра. Дом купца Балашова, построенный в первой половине XIX века в стиле классицизма, в 2013 году был разрушен при строительстве второй очереди торгового центра «Галерея Чижова». От здания остался только охраняемый законом фасад. В декабре 2013 года в произошедшем усмотрела нарушения прокуратура и обязала АО «Галерея Чижова» восстановить дом. А Ленинский райсуд даже наложил на компанию штраф в размере 20 тыс. рублей. Строители возвели стены дома заново, а сам дом встроили в глухую стену торгового центра. Какие ещё объекты культурного наследия потерял Воронеж, читайте здесь.читайте здесь.
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