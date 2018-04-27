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Названы сроки открытия навигации в Карелии для маломерных судов
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Названы сроки открытия навигации в Карелии для маломерных судов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Навигация откроется в мае на водных объектах в республике, не имеющих судоходной обстановки.
Петрозаводское отделение центра ГИМС предупреждает об открытии навигации для маломерных судов на водных объектах в Карелии, не имеющих судоходной обстановки.
Так, навигация будет открыта с 4 мая в Олонецком, Ланденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах и в городах Петрозаводск и Сортавала,
С 11 мая — в Медвежьегорском. Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, в Костомукше.
По материалам: ptzgovorit.ru
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