Названы сроки открытия навигации в Карелии для маломерных судов 

Навигация откроется в мае на водных объектах в республике, не имеющих судоходной обстановки.
Петрозаводское отделение центра ГИМС предупреждает об открытии навигации для маломерных судов на водных объектах в Карелии, не имеющих судоходной обстановки.
Так, навигация будет открыта с 4 мая в Олонецком, Ланденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах и в городах Петрозаводск и Сортавала,
С 11 мая — в Медвежьегорском. Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах, в Костомукше.
По материалам: ptzgovorit.ru