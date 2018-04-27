Названы сроки открытия навигации в Карелии для маломерных судов

Навигация откроется в мае на водных объектах в республике, не имеющих судоходной обстановки.

Петрозаводское отделение центра ГИМС предупреждает об открытии навигации для маломерных судов на водных объектах в Карелии , не имеющих судоходной обстановки.

Сортавала, Так, навигация будет открыта с 4 мая в Олонецком, Ланденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах и в городах Петрозаводск