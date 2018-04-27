Цыганка «сняла порчу» со школьницы за 420 тысяч рублей

Цыганка решила «снять порчу» с 14‐летней школьницы в Петербурге . Девочка расплатилась за услугу золотыми украшениями стоимостью в 420 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на «Петербургский дневник».

Мошенница обманула девочку обещаниями снять порчу 26 апреля. По приметам — это полная женщина в возрасте 50–60 лет и ростом 155–165 сантиметров в бордовом полупальто с капюшоном и черной крокодиловой сумкой.

Мать девочки обратилась в 45 отделение полиции Невского района Петербурга в час ночи 27 апреля. Она рассказала, что цыганка подошла к ее дочери узнать, где найти поликлинику. Потом женщина заверила ребенка, что на нее и ее родителей навели порчу, которую можно снять. Для этого мошенница попросила золото, которое она, якобы, отнесет в церковь для обряда.

Восьмиклассница вернулась в квартиру за золотом и отдала цыганке крест, цыпочки, кулоны и кольца, стоимость которых составила 420 000 рублей. Родители узнали о случившемся только вечером.