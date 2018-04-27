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Цыганка «сняла порчу» со школьницы за 420 тысяч рублей
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Цыганка «сняла порчу» со школьницы за 420 тысяч рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Цыганка решила «снять порчу» с 14‐летней школьницы в Петербурге. Девочка расплатилась за услугу золотыми украшениями стоимостью в 420 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на «Петербургский дневник».
Мошенница обманула девочку обещаниями снять порчу 26 апреля. По приметам — это полная женщина в возрасте 50–60 лет и ростом 155–165 сантиметров в бордовом полупальто с капюшоном и черной крокодиловой сумкой.
Мать девочки обратилась в 45 отделение полиции Невского района Петербурга в час ночи 27 апреля. Она рассказала, что цыганка подошла к ее дочери узнать, где найти поликлинику. Потом женщина заверила ребенка, что на нее и ее родителей навели порчу, которую можно снять. Для этого мошенница попросила золото, которое она, якобы, отнесет в церковь для обряда.
Восьмиклассница вернулась в квартиру за золотом и отдала цыганке крест, цыпочки, кулоны и кольца, стоимость которых составила 420 000 рублей. Родители узнали о случившемся только вечером.
Цыган переоделся в гадалку, угрожал людям порчей и отбирал у них деньги и ценные вещи в Кемеровской области.
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