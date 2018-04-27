Историю «Титаника» изучали школьники

В школе №1508 состоялась викторина, связанная с гибелью легендарного «Титаника».

Измайловские школьники приняли участие в тематической беседе «История плавания и гибели Титаника». Занятие проходило в рамках проекта «Дневник самоуправления».

Педагоги образовательного учреждения во время беседы рассказали, как строился британский трансатлантический пароход, как судно было оснащено, почему сотни людей покупали билеты на него, думая, что становятся участниками грандиозного шоу. И, конечно же, главным моментом урока стал день (а точнее ночь) 14 апреля, когда «Титаник» столкнулся с айсбергом.

Далее рассказ коснулся того, как на это событие отреагировали люди искусства. Оказывается, что первыми на катастрофу отозвались поэты. Их многочисленные элегии, посвященные гибели «Титаника», заполонили полосы газет и страницы литературных журналов. Кроме того сразу после катастрофы было написано множество песен. Также школьники вспомнили знаменитый фильм «Титаник».

Мероприятие завершилось викториной, посвященной «Титанику», где дети продемонстрировали свою эрудицию по многим историческим вопросам.