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Рыбак пережил двухчасовой бой с тупорылой акулой
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Рыбак пережил двухчасовой бой с тупорылой акулой 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Австралийский рыбак Мэтт Дункан (Matt Duncan) два часа боролся с тупорылой акулой, выловил ее и отпустил возле места для купания. Об этом сообщило издание Sunshine Coast Daily.
Дункан выловил трехметровую акулу в реке Маручи, штат Квинсленд на севере страны. Он отметил, что это самая крупная акула, которую он когда-либо видел в пресноводном водоеме. «Эти акулы очень суровые, они сражаются до конца. Она полностью меня вымотала», — заявил он. После того, как Дункан одолел рыбу, он позвал свою девушку помочь достать из рыбы крючки,. В результате акулу выпустили на волю.
Рыбак отметил, что она плавала неподалеку от популярного места для купания и признал, что она представляет опасность для окружающих. В ответ на это пользователи социальных сетей сочли его решение выпустить рыбу безрассудным.
Тупорылые акулы обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах. Они вырастают до четырех метров в длину и считаются одним из самых опасных для человека видов акул.
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