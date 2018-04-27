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Зверофермы Чукотки реализовали в Дагестан и Москву шкуры песцов на 2 млн рублей
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Зверофермы Чукотки реализовали в Дагестан и Москву шкуры песцов на 2 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 27 апреля. Две зверофермы в селах Инчоун и Лорино на востоке Чукотского автономного округа за последний месяц реализовали выделанные шкуры песцов на 2 млн рублей, продукция поступила в Москву и Дагестан, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), в состав которого входят зверофермы, Алексей Оттой.
"Зверофермы долгое время находились в упадке, однако два года назад ситуацию удалось переломить. Мы получили грантовую поддержку от местных властей, приобрели оборудование и ветеринарные препараты, наняли работников. А сейчас мы реализовали несколько десятков шкур на сумму в 2 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы расплатиться с работниками зверофермы и закупить новую партию песцов и шкуры в центральной части страны", — отметил собеседник агентства.
Закупать животных за пределами Чукотки необходимо, чтобы постоянно «обновлять» кровь местных песцов. Из-за постоянного родственного скрещивания их шкура из серебристой становится белой, а также теряет в качестве. Также КФХ закупит в Новосибирске комбикорма и новые ветпрепараты.
Нынешней осенью крестьянско-фермерское хозяйство закупит партию из тысячи шкур песца. 200-250 пойдут на пошив шапок, а остальные шкуры будут первично выделаны, а затем проданы за пределами Чукотки.
Села Инчоун и Лорино располагаются в Чукотском районе на востоке Чукотского автономного округа. В основном, там проживает коренное население региона, которое занимается зверобойным промыслом и отчасти оленеводством. Многие национальные производства являются системообразующими для жизни населения.
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