Грузовик, одетый в броню: на что способен новейший «Урал-ВВ»

В этом году по Красной площади во время парада Победы впервые пройдут бронированные автомобили «Урал-ВВ» (Урал-432009). Что представляет собой новая машина знаменитого автозавода «УРАЛ» , рассказывает сайт телеканала «Звезда»

Специфика выполнения служебно-боевых задач подразделениями войск Росгвардии, особенно в последние годы, предполагает частые переброски личного состава, военных и других грузов в условиях угрозы нападения на колонны бандформирований, передвижения по участкам дорог, на которых могут быть установлены взрывные устройства.

В этих случаях использование многоцелевых армейских автомобилей связано с высоким риском для жизни военнослужащих и потери (приведения в негодность) перевозимого груза, что порой равнозначно невыполнению боевой задачи. Применение для решения таких задач боевых машин пехоты или бронетранспортеров, особенно в условиях мирного времени, имеет ряд ограничений, связанных с обеспечением сопровождения этих машин при движении по дорогам общего пользования, возможным раздражением местного населения и т.д., что снижает оперативность действий частей и подразделений.

Почему «Урал-ВВ», а не «Тайфун-У»?

Как показал опыт военных конфликтов и проведения контртеррористических операций, решение указанных выше задач наиболее эффективно осуществляется с использованием защищенных многоцелевых автомобилей. Они имеют высокую мобильность, способность передвигаться, как по дорогам общего пользования, так и по пересеченной местности. Высокая проходимость имеет большое значение, поскольку выбор маршрутов движения колонн, не привязанных к дорогам общего пользования, снижает риск попадания их в засады или подрыва на взрывном устройстве, которые обычно устраиваются дорогах.

На момент начала разработки «Урала-ВВ» уже были готовы образцы миннозащищенных бронированных автомобилей «Тайфун-У». Казалось бы, можно использовать для нужд внутренних войск (ВВ) МВД , а затем и Росгвардии такие машины. Однако по мнению командования внутренних войск «Тайфун-У», созданный по заказу МО РФ не вписывался под требования специфики действий ВВ, прежде всего из-за сложности конструкции и цены машины.

В связи с этим, в 2013 году под руководством главного конструктора «Автозавода „УРАЛ“ Олега Якупова и главного конструктора по специальным проектам Валерия Дмитриева на базе автомобиля Урал-4320-70 совместно со специалистами „НИИ Стали“ был создан бронированный автомобиль с однообъемным бронированным корпусом, получивший обозначение Урал-432009 или „Урал-ВВ“.

Все гениальное просто

Создание машины на базе шасси серийного автомобиля позволило повысить унификацию, снизить стоимость, как самой машины, так и эксплуатационных расходов.

Одной из особенностей бронеавтомобиля „Урал-ВВ“ является то, что в конструкции машины не используются импортные комплектующие. Еще одним преимуществом „Урал-ВВ“ является то, что он может эксплуатироваться по дорогам общего пользования без каких-либо ограничений. От базового автомобиля Урал-4320-70 бронированный автомобиль „Урал-ВВ“ унаследовал непревзойденную проходимость по бездорожью. Высокая подвижность машины обеспечена мощным 6-цилиндровым рядным турбодизелем ЯМЗ-536. Машина уверенно передвигается как по снегу глубиной до 1 метра, так и по песчано-пустынной местности, преодолевает водные преграды в брод или затопленные участки местности глубиной до 1,9 м, горные перевалы высотой более 3000 м, крутые подъемы, спуски и косогоры.

Бронированный корпус способен защитить находящихся в машине экипаж и перевозимый личный состав или груз от огня из основных видов стрелкового оружия, а также от подрыва на различных взрывных устройствах. Фронтальная проекция машины и все стекла обеспечивают защиту от попадания бронебойных пуль Б-32, выпущенных из винтовки СВД с любого расстояния (6а класс по ГОСТ Р 50963-96). Остальные проекции корпуса и крыша выдерживают попадания 7,62-мм пуль с термоупрочненным бронебойным сердечником автомата АКМ с любого расстояния (5-й класс по ГОСТ). Изнутри бронированный корпус покрыт антиосколочной защитой (АОЗ), представляющей собой пакеты специальных материалов на основе отечественных арамидных тканей. Помимо защитных свойств АОЗ также играет роль термо— и шумоизоляции, а также придает более эстетический вид внутреннему интерьеру машины.

Высокая противоминная стойкость, а это подрыв взрывных устройств мощностью до 2 кг ТНТ под днищем или колесом, обеспечена специальной формой днища бронекорпуса, высоким его расположением над уровнем земли, а также установкой в нем специальных антитравматических кресел с ремнями безопасности.

»Урал-ВВ» способен перевозить 17 полностью экипированных бойцов, включая водителя или до 3 т груза. Для ведения огня из индивидуального оружия экипажа и десанта во всех бронестеклах сделаны закрывающиеся амбразуры.

Тернистый путь к успеху.

«Урал-ВВ» имеет высокие эксплуатационные характеристики и рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным климатом при безгаражном хранении, при температурах окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 45°С (предельные эксплуатационные температуры от минус 50 до плюс 50 °С).

И если каким-то из образцов техники в силу некоторых обстоятельств удавалось сравнительно быстро и легко пройти испытания и попасть в ряды штатной техники, то для «Урала-ВВ» путь этот был тернистым. Зато можно смело сказать, что каждая цифра характеристик машины проверена неоднократно и соответствует.

Машина зимой проходила испытания на эксплуатационную пригодность при низких температурах на Севере в районе Сыктывкара в январе-феврале месяце, когда температуры там падали ниже минус 45°С. Проверялись работа агрегатов, способность машины двигаться по глубокому снегу. Самое главное, проверялась эргономика, насколько находящемуся в машине экипажу было комфортно в условиях таких низких температур.

В августе машину гоняли по астраханским степям при температурах +45°С в тени, по пескам, в пыли. А личный состав, находящийся в машине целыми днями, оценивал работу системы кондиционирования воздуха.

Для оценки надежности работы машины в условиях высокогорья, машина поднималась по склонам Эльбруса. Конечно, на саму двуглавую вершину машина не заходила, но на перевалы на высотах более 3 500 м поднималась.

В ходе этих испытаний произошел интересный случай. С целью изучения проходимости машину направили по руслу горной реки. В одном месте об находящийся под водой и потому невидимый водителю, валун был снесен левый топливный бак. Система переключила подачу топлива на другой бак, водитель не заметил потерю бака и переехал его задней парой колес. В общем бак пришлось потом ловить внизу течения реки.

Испытания огнем

Отдельно стоит рассказать о баллистических и взрывных испытаниях «Урала-ВВ». Обстрел машины производился высококлассными специалистами института «Спецтехника и связь» (СТиС) МВД России. На госиспытаниях при первом же выстреле было получено пробитие через замок верхнего люка. По идее, можно было завершать испытания, но по дружбе испытатели продолжили обстрел машины, найдя еще три слабых места. После доработок испытания повторились вновь. И снова стрелки нашли слабое место. Вновь доработка и новые испытания, но в этот раз слабых мест больше не было. Думаю, что не все, принятые на снабжение бронеавтомобили, смогут пройти испытания на баллистическую стойкость у этих специалистов, а зарубежные образцы не пройдут и вовсе. Кстати, все эти испытания буквально через несколько месяцев были проверены боем — один из «Уралов-ВВ» опытной партии попал в засаду террористов на Северном Кавказе. Машина выдержала обстрел, экипаж огнем из индивидуального оружия смог подавить засаду, все вернулись на базу без потерь, своим ходом.

Последним этапом стало испытание на подрыв. По техзаданию машина должна выдержать подрыв 2 кг ТНТ под колесом или днищем. Первый подрыв провели под передним правым колесом. Поскольку мне нужно было произвести съемку в салоне машины в момент подрыва, то я попросил не глушить двигатель, чтобы свет в салоне горел. Подорвали, подошли к машине: двигатель работает, свет горит, все датчики в норме.

Подорвали 2 кг под центром днища корпуса. Эффект тот же. Подорвали 2 кг под левым средним колесом. Все в норме. И тут самое интересное. Осталось 6 кг тротила, сдавать его обратно на склад — еще сложнее, чем получить со склада. Приняли решение положить эти 6 кг под среднее колесо и взорвать. Подорвали, и машина выдержала! Датчики показали норму! Машина задним ходом (переднего колеса не было) могла двигаться. Через пару месяцев, этот самый «Урал-ВВ» участвовал в демонстрационной программе выставок вооружения, и выступал там, преодолевая различные препятствия, как ни в чем, ни бывало.

В декабре 2015 года Урал-432009 («Урал-ВВ») был принят на снабжение ВВ МВД РФ, а теперь несет службу в подразделениях Росгвардии. Выход «Урала-ВВ» на Красную площадь вполне закономерный результат.