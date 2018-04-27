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В апреле в Конькове отремонтировали детские, спортивные и контейнерные площадки, установили вазоны, высадили деревья и помыли фасады
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В апреле в Конькове отремонтировали детские, спортивные и контейнерные площадки, установили вазоны, высадили деревья и помыли фасады 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Весь месяц сотрудники коммунальных служб в усиленном режиме приводили район в порядок после зимы и готовили его к майским праздникам. На благо района трудились 1767 человек. К работам было привлечено 86 единиц техники.
За этот месяц были приведены в порядок 166 подвальных и чердачных помещений домов, отремонтированы 95 малых игровых форм, 12 детских площадок, а также 2 спортивные площадки, 81 урна, 36 контейнерных площадок. Установлены в нашем районе 50 цветочных вазонов. Была произведена промывка фасадов и цоколей 150 строений, 37 цоколей и 14 крылец были отремонтированы. Было удалено 37 пней. Отремонтированы и покрашены 288 пешеходных ограждений. Промыты и покрашены дорожные знаки и указатели, приведены в порядок 39 павильонов и остановок общественного транспорта. Произведена окраска газонного ограждения, практически завершены работы по прогребанию газонов.
Эти и другие работы проводились на территории нашего района в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.
Коньковцы и студенты вузов выходили на субботники, помогали сажать деревья в рамках программы «Миллион деревьев», убирали территорию района от мусора и выполнять другие работы, благодаря которым Коньково стал чище и красивее.
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