Прокуратура САО проверила соблюдение законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

По результатам проведенной прокуратурой округа проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным контрактам в отношении ГБУ г. Москвы «Жилищник Бескудниковского района» вынесены акты прокурорского реагирования.

Прокуратурой Северного административного округа проведена проверка соблюдения ГБУ г. Москвы «Жилищник Бескудниковского района» законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В ходе проверки выявлены факты нарушения сроков оплаты по двум государственным контрактам на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и расширительных баков многоквартирных домов на территории Бескудниковского района в 2018 году.

Согласно условиям контрактов принятые работы должны были быть оплачены не более чем в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Так, несмотря на то, что акты приемки-передачи товаров по контрактам подписаны сторонами 31 января 2018 года и, в соответствии с его условиями оплата выполненных работ должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи поставленных товаров, т.е. не позднее 02 марта 2018 года, в предусмотренные договором сроки обязательства не оплачены.

Неоплата в срок выполненных работ по государственным контрактам повлекла нарушение прав юридических лиц — поставщиков товаров.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в отношении директора ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ , которое направлено для рассмотрения в УФАС России по г. Москве.

Кроме того, по результатам рассмотрения внесенного прокурором округа руководителю Учреждения представления, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные нарушения сроков оплаты со стороны ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» по трем государственным контрактам на приобретение материалов для благоустройства дворовых территорий и образовательных учреждений на территории Бескудниковского района выявлены прокуратурой округа по результатам проверки в ноябре 2017 года.

Постановлениями Главного контрольного управления г. Москвы от 18.01.2018г. директор ГБУ г. Москвы «Жилищник Бескудниковского района» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов в общей сумме 60 000 рублей. Штрафы оплачены в полном объеме.

Прокурор САО г. Москвы Лукьянов В. В.