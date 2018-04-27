Матвиенко выступила за смягчение уголовного законодательства

Сенатор сообщила, что число преступлений в экономической сфере за период с 2009 по 2016 гг. уменьшилось практически в четыре раза.

— Необходима дальнейшая декриминализация ряда статей Уголовного кодекса, — сказала Матвиенко.

Парламентарий напомнила о предложении Верховного суда ввести новый вид наказуемого деяния — «уголовный проступок». Это нарушение, которое не несет значительную общественную опасность и совершено человеком впервые.

"За него человек не лишается свободы и не будет считаться судимым, в качестве наказания будут взиматься штрафы", — пояснила она.

Матвиенко напомнила, что президент РФ в своем Послании Федеральному собранию говорил о том, что Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юрлицами. Необходимо переводить их в административную и арбитражную плоскости, поставил задачу глава государства.

Гуманизация уголовного законодательства при этом не должна происходить в ущерб ценности жизни и здоровья людей, подчеркнула глава Совфеда . «У всех в памяти трагедия в Кемерово , когда система контроля дала непростительный сбой», — напомнила она.