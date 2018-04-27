Матвиенко выступила за смягчение уголовного законодательства 

Сенатор сообщила, что число преступлений в экономической сфере за период с 2009 по 2016 гг. уменьшилось практически в четыре раза.
— Необходима дальнейшая декриминализация ряда статей Уголовного кодекса, — сказала Матвиенко.
Парламентарий напомнила о предложении Верховного суда ввести новый вид наказуемого деяния — «уголовный проступок». Это нарушение, которое не несет значительную общественную опасность и совершено человеком впервые.
"За него человек не лишается свободы и не будет считаться судимым, в качестве наказания будут взиматься штрафы", — пояснила она.
Матвиенко напомнила, что президент РФ в своем Послании Федеральному собранию говорил о том, что Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юрлицами. Необходимо переводить их в административную и арбитражную плоскости, поставил задачу глава государства.
Гуманизация уголовного законодательства при этом не должна происходить в ущерб ценности жизни и здоровья людей, подчеркнула глава Совфеда. «У всех в памяти трагедия в Кемерово, когда система контроля дала непростительный сбой», — напомнила она.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, заявила, что речь должна идти о смягчении ответственности только в отношении тех противоправных деяний, которые предприниматели совершают в отношении других предпринимателей. К преступлениям в отношении граждан и бюджета это относиться не должно.