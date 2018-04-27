Ещё
Московское энергокольцо получит комплексное развитие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московское энергокольцо получит комплексное развитие 

ТВ Центр 25 минут назад
Фото: ТВ Центр
Ее тепло и свет согревают северо-запад столицы и Подмосковье. Мощная электроподстанция «Западная» снабжает энергией район Митино, а также город Красногорск и значительную часть Красногорского района. А это не только жилые дома и офисные здания, но и станции метро, и другие важные объекты, передает «ТВ Центр».
Подстанция «Западная» занимает небольшой участок — всего 3 гектара. Это четырехэтажное здание, для которого были разработаны уникальные инженерные сооружения, позволяющие разместить оборудование трех классов напряжения.
Подстанция «Западная» входит в состав Московского энергокольца. Это девять объектов высокого напряжения, расположенных на окраине столицы. Кольцевая схема электроснабжения считается наиболее надежной. Все звенья этой системы постоянно модернизируются. Московское энергетическое кольцо позволяет свести до минимума вероятность крупных системных аварий в мегаполисе.
Такие проекты развития магистральных сетей позволяют значительно уменьшить количество технологических нарушений. За прошедшую зиму Федеральная сетевая компания снизила аварийность в столичном регионе на 14% по сравнению с прошлым годом.
Екатерина Гоголева, Юлия Степина, Евгений Рыбин, «ТВ Центр», Москва.
ТВ Центр: последние новости
Глава Минсельхоза выступил за объединение Россельхознадзора и Роспотребнадзора Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу Россия призывает Польшу прекратить разрушение советских монументов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ159
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»55
Поставим Макаревича на место606
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна84
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение