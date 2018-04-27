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Костромские морсы будет рекламировать Жерар Депардье
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Костромские морсы будет рекламировать Жерар Депардье 

Kostroma.Today 30 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские морсы будут выпускать под маркой Жерара Депардье, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас идут переговоры со знаменитым актером.
В четверг, 26 апреля, в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась пресс-конференция с участием Жерара Депардье. Главная ее тема — презентация новой линейки продуктов под персональной маркой всемирно известного актера.
Во время выступления артиста стало ясно, что планы у него огромные.
В марте этого года была запущена первая партия товаров под маркой Жерара Депардье. Это мясная продукция, молочная и десерты.
Сейчас у актера есть планы по выпуску и другой продукции под своим именем. Например, речь зашла о костромских морсах — облепиховых, клюквенных и черничных.
Устная договоренность уже есть, а вот документы пока не подписаны.
На костромском предприятии «Царь Берендей» надеются, что договор все-таки будет заключен. Там уже готова дизайн этикетки, на которой изображено лицо известного француза, и подпись «Депардье рекомендует».
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