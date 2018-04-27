Костромские морсы будет рекламировать Жерар Депардье

Костромские морсы будут выпускать под маркой Жерара Депардье , узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас идут переговоры со знаменитым актером.

В четверг, 26 апреля, в отеле «Балчуг Кемпински Москва » состоялась пресс-конференция с участием Жерара Депардье. Главная ее тема — презентация новой линейки продуктов под персональной маркой всемирно известного актера.

Во время выступления артиста стало ясно, что планы у него огромные.

В марте этого года была запущена первая партия товаров под маркой Жерара Депардье. Это мясная продукция, молочная и десерты.

Сейчас у актера есть планы по выпуску и другой продукции под своим именем. Например, речь зашла о костромских морсах — облепиховых, клюквенных и черничных.

Устная договоренность уже есть, а вот документы пока не подписаны.

На костромском предприятии «Царь Берендей» надеются, что договор все-таки будет заключен. Там уже готова дизайн этикетки, на которой изображено лицо известного француза, и подпись «Депардье рекомендует».