В Беларуси создано приложение с электронной очередью на еду

Белорусские айтишники разработали мобильное приложение Go2Fest, которое позволит не тратить собственное время, простаивая в едва ли не километровых очередях за шашлыком, блинами и пивом на фестивалях и массовых мероприятиях. Заказ можно сделать онлайн, прямо с телефона, а по его готовности придет соответствующее уведомление с указанием конкретной точки на карте, где его можно забрать. Расплатиться можно моментально — при помощи кредитной карточки.

В GooglePlay и AppStore это приложение должно появиться на днях. А в пилотном режиме это ноу-хау опробуют уже в ближайшее воскресенье на открытии мотосезона Harley Davidson стран СНГ, которое пройдет в Минске . Если эксперимент окажется удачным, в подобную «электронную очередь» желающих перекусить выстроят и на других массовых гуляниях, которые будут организованы в центре белорусской столицы в майские праздники.

Станислав Буглак, автор приложения, замечает: «И сами продавцы, которые пожелают воспользоваться новинкой, найдут для себя массу преимуществ». Возможность онлайн-заказа, скажем, должна сказаться на продажах второстепенных товаров. Ведь кто станет специально стоять в очереди за бутылкой колы или чипсами? Нагрузка на торговые палатки будет распределяться равномерно. Организаторы исходят из того, что задействованные в эксперименте продавцы станут предлагать посетителям одинаковый ассортимент, причем по одной и той же цене. Кроме того, увеличится скорость обработки заказа, а время его ожидания человек потратит на времяпрепровождение с друзьями или семьей.