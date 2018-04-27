Полиция обиделась и ушла: мэрия рассказала, как в одиночку борется с киосками в Екатеринбурге

Мэрия и полиция с лета 2016 года перестали работать в единой связке над проблемой сноса незаконных киосков, именно поэтому сейчас ларьки заполонили Екатеринбург . Такое объяснение сегодня дала руководитель городского комитета по товарному рынку Елена Чернышева

Тему самовольных лавочек с шаурмой, парковочных будок и прочих нелегальных объектов, уродующих улицы города, обсуждали на этой неделе на заседании гордумы. Главный прокурор города отчитала полицию за халтурную работу. Вроде бы и протоколы выписываются, но реальных подвижек нет, киоски не вывозят, штрафы не возмещают.

— Мы уже давным-давно не надеемся на помощь полиции, — сказала Елена Чернышева. — До июня 2016 года мы работали вместе с полицейскими, пользовались КОАПом, а не документом местного уровня. Люди в погонах всё-таки имеют больший авторитет, чем специалисты комитета по товарному рынку. В июне 2016 года, по версии полицейских, их привлекли к ответственности за неправомерность действий во время выноса одного из объектов. Обиделись.

С тех пор мэрия неоднократно, но безуспешно пыталась заключить союз с полицией. И, не добившись результата, приняла документ, чтобы бороться с лавочниками без полиции. 29 декабря 2017 года вышло Постановление о порядке выявления и хранения незаконно размещённых объектов движимого имущества (то есть киосков, которые можно поднять краном и увезти на штрафстоянку без демонтажа).

Для того чтобы снести более крупные объекты, относящиеся к категории самовольных построек, применяется другой механизм. Сначала выносится постановление о сносе, затем документ публикуется и размещается непосредственно на объекте, но в течение двух месяцев владелец может заявить, что сам всё снесёт, и на это у него есть ещё год. Именно поэтому, считает эксперт, очистка города идёт с таким трудом. Любой предприниматель понимает, что у него есть целый год, за который он может что-то заработать.

Сейчас в работе у мэрии документы по 185 движимым и 42 недвижимым объектам.

Между тем, если сносить всё по КоАПу РФ , как это было раньше, то дело решается намного оперативнее. Но здесь мы имеем только протоколы, которые редко приводят к результату.

Городу помог предстоящий ЧМ по футболу. На два месяца у мэрии появились полномочия сразу сносить всё незаконное в зоне двух километров от объектов чемпионата. Кроме того, предприниматели на гостевых маршрутах провели редизайн, и мы теперь видим новые киоски с символикой города. Кстати, сделали они это за свой счёт, некоторые охотно, некоторые — не очень. Но всё в добровольном порядке (другого пока в законодательстве нет).

Впрочем, сообщили в мэрии, в правительстве области готовится закон, согласно которому у Екатеринбурга будут полномочия выбирать претендентов на вакантные места под киоски на основе аукциона. Речь идёт о размещении нестационарных объектов с 2019 года, заявки начнут принимать после майских праздников.

Закон ещё не подписан, но, вероятнее всего, занимать места для торговли будут те, кто предложит большую сумму. Однако перед размещением, согласно Градостроительному кодексу, предприниматели должны будут согласовывать эскиз киосков, и таким образом, рассчитывают в мэрии, постепенно все ларьки перейдут к единому стандарту по утверждённой уже концепции.

— У нас есть такие примеры: в 2016 году на комиссии согласовали место размещения на Московской — Островского, — рассказала Елена Чернышева. — Год никто не размещался. Нынче разместилась вот такая красота. И это новая дорога, улица Московская. Как вы считаете, с таким можно мириться?