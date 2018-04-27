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Кинотеатр «Высота» на юго‑востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром
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Кинотеатр «Высота» на юго‑востоке Москвы станет многофункциональным общественным центром 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Кинотеатр «Высота» в столичном районе Кузьминки в ходе реконструкции превратят в четырехэтажный многофункциональный общественный центр, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на проведение работ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Выдано разрешение на реконструкцию кинотеатра «Высота» в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы. Объект расположен по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 52. В ходе реконструкции кинотеатр превратится в многофункциональный общественный центр шаговой доступности с сохранением функции кинотеатра. Срок действия разрешения на строительство — до февраля 2021 года», — отмечается в сообщении.
Проект предполагает реконструкцию существующего двухэтажного здания кинотеатра в четырехэтажное. В обновленном комплексе разместится супермаркет с продовольственными товарами, торговая галерея с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, кинокомплекс, а также административно-бытовые и служебные помещения.
Предусмотрена подсветка фасада. Первый этаж будет полностью остекленным с прозрачными стеклами в зоне главного входа. Сочетание стеклянной плоскости главного фасада и основного объема здания, состоящего из керамических панелей разных размеров и текстур, придает зданию выразительный и современный облик.
«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок многофункционального центра «Высота». К проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
В Москве проведут реконструкцию 39 советских кинотеатров, которые станут многофункциональными районными центрами. Программа по обновлению кинотеатров завершится в 2019-2020 годах.
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