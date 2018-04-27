Воронежская область стала лидером по приросту объёмов товарного молока 

Доля региона в улучшении общероссийских показателей составила 4%. Воронежская область стала лидером рейтинга регионов РФ с наибольшим приростом производства товарного молока. Данные опубликовал аналитический центр MilkNews в четверг, 26 апреля. Эксперты учли данные января и февраля 2018 года и сравнили их с аналогичным периодом 2017-го. Регионами-лидерами по увеличению реализации молока в сельскохозяйственных организациях в январе-феврале 2018 года стали Воронежская, Калужская и Новосибирская области и Краснодарский край. На них пришлась почти одна треть прироста товарного молока. За первые два месяца года воронежские аграрии произвели на 11,6 тыс. т молока больше, чем в начале 2017 года. Доля региона в общероссийском объёме товарного молока составила 4%. В 2014-2016 годах региональные власти сформировали в Воронежской области молочный кластер, в который вошли более 200 предприятий и хозяйств разного масштаба и специализации — производители комбикормов, селекционные центры, производители и переработчики молока, организации ветеринарного сопровождения. Целью кластера стало интенсивное наращивание надоев молока за счет улучшения качества дойного стада и создания высокотехнологичных молочных комплексов. В ближайшие годы в регионе планируется создание кластера по производству мясной и молочной продукции, увеличение поголовья КРС на 45 тыс. голов и строительство не менее 10 новых молочных комплексов. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев во время отчёта о работе правительства в 2017 году перед областной думой. Елена Гончарова