Аграрии Коми увеличат площади под кукурузу и другие высокоценные культуры

СЫКТЫВКАР , 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Хозяйства Коми намерены начать весенние полевые работы во второй декаде мая и увеличить посевные площади, отведя основную долю пашни под высокопитательные для скота кормовые культуры. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правительства Коми — министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

"Посевная вот-вот начнется, подготовительные работы близятся к завершению. Аграрии намереваются начать посевную чуть раньше обычного — хозяйства не хотят повторить прошлогодний опыт, когда посевная из-за непогоды была проведена на месяц позже обычного, а затем из-за холодного и дождливого лета аграрии получили лишь половину урожая картофеля от планируемого и большой недобор по овощам. Ряд хозяйств планируют увеличивать свои посевные площади, чтобы прокормить увеличенное поголовье", — рассказал глава Минсельхоза Коми.

К примеру, хозяйство «Южное» завершило масштабное строительство самой крупной в регионе фермы на 1 тыс. 200 голов крупного рогатого скота, которую планируется заселить животными в этом году, предприятие вынуждено увеличивать посевные площади под корма.

По словам министра, хозяйства должны работать над повышением качества кормов для скота — засеять дополнительные площади высокопитательными культурами, а затем вовремя их убрать и правильно заложить на хранение. «Если с кукурузой в прошлые годы проводились эксперименты, то в этом году хозяйства будут работать с ней всерьез, ряд хозяйств выделяют под нее по 50 га. В прошлом году в Прилузском районе попробовали посеять кукурузу и получили очень неплохие результаты даже при такой неблагоприятной погоде, которая стояла. При благоприятной погоде кукуруза вырастает в Коми до двух метров высотой, початки достигают молочной спелости — это высокопитательный корм. Аграрии опираются на исследования местных ученых, которые подтвердили перспективность выращивания кукурузы в Коми, а также на опыт хозяйств в других регионах», — сказал Князев.

Финансово обеспечены

Он подчеркнул, что хозяйства имеют в этом году реальные финансовые и технические возможности для расширения посевных площадей. «На поля выпустят 200 почвообрабатывающих машин, 500 тракторов, в том числе приобретенный в прошлом году самый мощный трактор последнего поколения John Deere ценой в 20 млн рублей. Техника почти вся готова, сбоев быть не должно, у нас энергообеспеченность на один гектар выше среднего по России , что обусловлено особенностями региона — хозяйства небольшие. Нам нужно 200 млн рублей на посевную, во столько оцениваются затраты на горюче-смазочные материалы, семена, удобрения, зарплату. С начала этого года мы перечислили хозяйствам 320 млн рублей различных субсидий, то есть подкрепили их финансово очень хорошо», — отметил глава Минсельхоза.

На данный момент запланирован посев на 9,5 тыс. га, из которых 9 тыс. га будет занято кормовыми культурами, площади под овощами возрастут на 20% до 50 га, под картофель отведено пока 420 га, на 14% меньше прошлогоднего с учетом неурожая и убытков предприятий, но возможно площади под картофель будут увеличены. «В климатических условиях Коми можно в любую погоду получать идеальный картофель — экологически чистый, органический продукт, поскольку посевы не требуется обрабатывать пестицидами от колорадского жука. Но надо работать с землей — без мелиорации, без восстановления мелиоративных систем ничего не получить. В прошлом году мелиоративные работы были проведены на вдвое большей площади — на 1 тыс. га, такие же планы у нас и в этом году», — подытожил Князев.