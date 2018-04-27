Члены ВТО отметили противоречие новой методологии антидемпинговых расследований ЕС правилам организации

Китай и Женева, 27 апреля / Синьхуа / — В четверг Комитет ВТО по антидемпинговой практике провел в Женеве неофициальное заседание, на котором ряд членов организации, в том числе Саудовская Аравия Россия , выразили озабоченность касательно новой методологии антидемпинговых расследований ЕС , отметив, что она противоречит правилам ВТО.

Поправки к законодательству ЕС о мерах противодействия демпингу и субсидиям в торговле были одобрены Европарламентом в ноябре прошлого года и официально вступили в силу в декабре того же года. Согласно поправкам, при антидемпинговых расследованиях в отношении стран, не входящих в ЕС, применяется понятие «искажения рыночного равновесия» и связанные с ним стандарты. Иначе говоря, при проведении антидемпинговых расследований в отношении страны, где выявлено так называемое «искажение рыночного равновесия», за справочную цену берется цена на международном рынке, а не на рынке страны-экспортера.

Ряд членов ВТО на заседании подверг сомнению внесенные ЕС поправки. Саудовская Аравия заявила, что стандарты ЕС, основанные на «искажении рыночного равновесия», не соответствуют положению Соглашения об антидемпинговой практике. Кроме того, апелляционная структура ВТО в прошлых решениях четко указала, что в антидемпинговых расследованиях нельзя использовать цены третьей стороны, ссылаясь на низкие цены страны-экспортера. Эр-Рияд одновременно усомнился в способности ЕС обеспечить беспристрастность и объективность своих следственных структур при использовании новой методологии антидемпинговых расследований.

Китай, выразив глубокую озабоченность поправками ЕС, отметил, что новая методология антидемпинговых расследований ЕС не находит никакой правовой поддержки со стороны таких важных документов как Соглашение об антидемпинговой практике, Генеральное соглашение о тарифах и торговле /ГАТТ/. Пекин призвал ЕС соблюдать обязательства по ВТО и использовать недискриминационные методы расследований в отношении всех ее членов.

Россия указала на неясность формулировок части содержания поправок ЕС, которая создает серьезную неопределенность для стороны-экспортера. Москва отметила, что принятые поправки противоречат правилам ВТО, и предложила ЕС отказаться от применения новой методологии антидемпинговых расследований.