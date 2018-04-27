Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» прибудет в Нижний Новгород

Икона Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» прибудет в Нижний Новгород 30 апреля. В течение недели верующие смогут помолиться перед образом в Старопечерской церкви в Нижегородском районе.

До 6 мая включительно перед святыней ежедневно будут совершаться молебны: после Божественной литургии в 10:30 и в 18:00.

Храм расположен по адресу: слобода Печеры, 124. Доехать сюда на общественном транспорте можно до остановок «Маяк» или «Медвежья долина».

Постоянно икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» хранится в Богородицком скиту Благовещенского мужского монастыря в селе Рожново Борского района.

Напомним, до 29 апреля включительно в Нижнем Новгороде пребывает чудотворная икона Матроны Московской.

Фото: Нижегородская митрополия