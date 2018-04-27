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Юнармейцы Санкт-Петербурга приняли участие в историко-географическом диктанте
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Юнармейцы Санкт-Петербурга приняли участие в историко-географическом диктанте 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году он был приурочен к Дню великой Победы и 315-летней годовщине основания города на Неве.
Сегодня на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва юнармейцы средних образовательных учреждений Санкт-Петербурга приняли участие в историко-географическом диктанте.
В этом году он был приурочен к Дню великой Победы и 315-летней годовщине основания Санкт-Петербурга. Также организаторы подготовили новый формат проведения мероприятия. Помимо традиционного теста, состоящего из 25 вопросов на знание истории и географии, юнармейцы написали диктант по русскому языку и эссе по предложенному историческому высказыванию.
Перед началом диктанта участников и их руководителей поприветствовал заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник А. В. Фроловичев. Он поблагодарил всех юнармейцев, принявших участие в написании диктанта, а также их педагогов и руководителей за хорошую подготовку и воспитание патриотизма и любви к стране у подрастающего поколения.
В течение 45 минут более 80 юнармейцев отвечали на вопросы, выполняя сложные и интересные задания по теме «Санкт-Петербург — морская столица России». Все — учащиеся шестых, седьмых и восьмых классов. Участники диктанта отвечали на вопросы, глядя на слайды, меняющиеся каждую минуту, и записывая правильный ответ в специальный бланк.
Юнармейцы, принявшие участие в историко-географическом диктанте, показали глубокие знания истории российского государства, истории возникновения и основания Санкт-Петербурга как морской и государственной столицы России, современных достижений города-порта.
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