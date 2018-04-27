РМК закупила у финнов технологии и оборудование на 300 миллионов евро

Русская медная компания приобрела у финских компаний технологии и оборудование более чем на 300 миллионов евро. Об этом сообщил президент холдинга Всеволод Левин 26 апреля 2018 года в ходе переговоров с послом Финляндии в России Микко Хаутала.

На горно-обогатительных и металлургических предприятиях РМК в России Казахстане эксплуатируются финские шаровые мельницы, флотационное оборудование, конвертеры и другие агрегаты, применяемые для добычи и обогащения медной руды и выпуска рафинированной меди.

"Русская медная компания и финские производители оборудования за годы сотрудничества успели накопить большой положительный опыт успешного решения самых разных технологических задач. Что особенно важно для нас — это не только обеспечивает эффективность и развитие горно-обогатительного и металлургического дивизионов РМК, но и помогает обеспечивать экологическую безопасность наших предприятий, заботиться об окружающей среде", — подчеркнул президент РМК Всеволод Левин

Господин Микко Хаутала в ответ заметил, что Финляндия заинтересована в расширении сотрудничества с российскими промышленными компаниями. «Поэтому мы очень ценим доверие, которое Русская медная компания оказывает финским производителям», — сказал он.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, почти десяток финских производителей и поставщиков оборудования и технологических решений для промпредприятий в рамках деловой встречи обозначили возможные направления сотрудничества с активами Группы РМК — от автоматизации систем доступа до освещения промышленных объектов и решений для сетей водоснабжения. Кроме того, они выразили заинтересованность в продукции Русской медной компании — прежде всего, в высококачественной медной катанке, которая может быть востребована производителями кабеля.

Как отметили участники встречи, производители из Финляндии готовы сотрудничать с крупнейшими и наиболее прогрессивными российскими компаниями, нацеленными на внедрение наилучших доступных технологий, и РМК входит в число их приоритетных стратегических партнеров.

Использование передовых современных технологий — один из аспектов бизнес-стандарта «Умная медь», внедренного на всех предприятиях Русской медной компании. Также он включает соблюдение интересов территорий присутствия и ответственное отношение к окружающей среде.