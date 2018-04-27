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РМК внедряет на своих предприятиях оборудование и технологии из Финляндии
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РМК внедряет на своих предприятиях оборудование и технологии из Финляндии 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
26 апреля посол Финляндии в России Микко Хаутала встретился с президентом РМК Всеволодом Левиным, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В ходе переговоров стороны обсудили положительные моменты сотрудничества финских производителей и дивизионов РМК, успешные примеры решения технологических задач.
Всеволод Левин отметил, что оборудование финских компаний есть как на горно-обогатительных, так и металлургических предприятиях РМК. Это шаровые мельницы, флотационное оборудование, конвертеры и другие агрегаты, применяемые для добычи и обогащения медной руды и выпуска рафинированной меди.
«Использование финских технологий не только обеспечивает эффективность и развитие горно-обогатительного и металлургического дивизионов РМК, но и помогает обеспечивать экологическую безопасность наших предприятий, заботиться об окружающей среде», — прокомментировал встречу президент РМК Всеволод Левин.
«Наша страна заинтересована в расширении сотрудничества с российскими промышленными компаниями, поэтому мы очень ценим доверие, которое Русская медная компания оказывает финским производителям», — ответил посол Финляндии в России Микко Хаутала.
Инженеры и специалисты по снабжению РМК при участии Финско-Российской торговой палаты встретились с представителями деловых кругов Финляндии.
Финские производители и поставщики обозначили новые направления сотрудничества и новые технологические решения — от автоматизации систем доступа до освещения промышленных объектов и решений для сетей водоснабжения. Кроме того, финские компании заинтересовались в продукции Русской медной компании — высококачественной медной катанке, которая так нужна производителям кабеля в Финляндии.
Как отметили участники встречи, финские производители заинтересованы в сотрудничестве с крупными и прогрессивными российскими промышленными компаниями, которые нацелены на внедрение наилучших доступных технологий, и Русская медная компания для финского бизнес-сообщества — в числе приоритетных стратегических партнеров.
Напомним, РМК использует передовые современные технологии. Бизнес-стандарт «Умная медь» включает в себя соблюдение интересов территорий присутствия и ответственное отношение к окружающей среде.
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