РМК внедряет на своих предприятиях оборудование и технологии из Финляндии

В ходе переговоров стороны обсудили положительные моменты сотрудничества финских производителей и дивизионов РМК, успешные примеры решения технологических задач.

Всеволод Левин отметил, что оборудование финских компаний есть как на горно-обогатительных, так и металлургических предприятиях РМК. Это шаровые мельницы, флотационное оборудование, конвертеры и другие агрегаты, применяемые для добычи и обогащения медной руды и выпуска рафинированной меди.

«Использование финских технологий не только обеспечивает эффективность и развитие горно-обогатительного и металлургического дивизионов РМК, но и помогает обеспечивать экологическую безопасность наших предприятий, заботиться об окружающей среде», — прокомментировал встречу президент РМК Всеволод Левин.

«Наша страна заинтересована в расширении сотрудничества с российскими промышленными компаниями, поэтому мы очень ценим доверие, которое Русская медная компания оказывает финским производителям», — ответил посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Инженеры и специалисты по снабжению РМК при участии Финско-Российской торговой палаты встретились с представителями деловых кругов Финляндии.

Финские производители и поставщики обозначили новые направления сотрудничества и новые технологические решения — от автоматизации систем доступа до освещения промышленных объектов и решений для сетей водоснабжения. Кроме того, финские компании заинтересовались в продукции Русской медной компании — высококачественной медной катанке, которая так нужна производителям кабеля в Финляндии.

Как отметили участники встречи, финские производители заинтересованы в сотрудничестве с крупными и прогрессивными российскими промышленными компаниями, которые нацелены на внедрение наилучших доступных технологий, и Русская медная компания для финского бизнес-сообщества — в числе приоритетных стратегических партнеров.

Напомним, РМК использует передовые современные технологии. Бизнес-стандарт «Умная медь» включает в себя соблюдение интересов территорий присутствия и ответственное отношение к окружающей среде.