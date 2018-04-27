Ленинградская область выделяет гранты фермерам

Девять начинающих фермеров и два семейных животноводческих хозяйства получат гранты от правительства Ленинградской области

Всего заявки на второй в 2018 году конкурс на получение фермерских грантов подали 20 претендентов из 15 районов области. Восемь новых получателей поддержки займутся выращиванием коров молочных пород, производством и переработкой молока. Также будут построены фермы по выращиванию форели и кроликов, один фермер займется выращиванием картофеля и овощей.

Как стало известно редакции ivbg.ru, в феврале 2018 года состоялся первый конкурс года для получателей грантов, где рассматривали документы соискателей. Тогда комиссия одобрила 6 проектов (3 начинающих и 3 семейных). В 2018 году на гранты из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 158 млн рублей, что на 36% больше, чем в 2017 году.

Чтобы попасть в программу господдержки, фермеру нужно было предоставить в комитет по АПК разработанный бизнес-план, предполагающий создание новых рабочих мест.

Начинающий фермер, работающий не более 2 лет, может получить субсидию 1,5 млн рублей. Эти средства можно потратить на строительство нового производственного здания, покупку земли, приобретение сельхозтехники, животных, семян.

За время реализации программы поддержки фермерства в Ленинградской области с 2012 года гранты получило 231 фермерское хозяйство, общая сумма субсидий составила 855 млн рублей. Всего в регионе действует около тысячи крестьянских фермерских хозяйств. Объем производства продукции малыми формами хозяйствования за последние 5 лет увеличился почти на 60%.