Ввести в эксплуатацию первый энергоблок Прегольской ТЭС намерены уже в 2018-м 

Один гигаватт суммарная мощность новой генерации, которая сделает Калининградскую область энергозащищённой. Две электростанции в Советске и Гусеве уже построены, ещё две сейчас возводят.
Почти семь десятков огромных вентиляторов, каждый размером с дачный домик, — это одна из двух так называемых «сухих градирен». Она будет охлаждать горячую воду, поступающую от турбин электростанции.
Сергей Герасимов, заместитель директора Калининградского филиала «Интер РАО — Инжиниринг»:
— Не будет никаких потерь ни в воде, никаких испарений и прочего. То есть достаточно высокая эффективность по экономии охлаждающего контура.
До сих пор подобные градирни в России устанавливали только на небольших станциях. На таких как эта впервые. Впечатляют и масштабы стройки. Все четыре энергоблока возводят одновременно.
Это основной цех Прегольской ТЭС. Именно здесь газ будут превращать в энергию. Вот одна из газовых турбин. Сейчас на ней начались пуско-наладочные работы.
Перед телекамерой завершился монтаж ротора генератора. На фундаменте уже и нижняя часть паровой турбины.
Сергей Герасимов, заместитель директора калининградского филиала «Интер РАО — Инжиниринг»:
— Вычищаем, выбираем, укладываем сюда ротор и закрываем цилиндр турбины.
Всё работы идут по графику. Уже завершено строительство открытого распределительного устройства, ведётся прокладка кабельных трасс. Длина уложенных здесь электропроводов будет равна расстоянию от Калининграда до Вильнюса. При этом оборудование для выдачи мощности с Прегольской ТЭС разместили на компактной площадке. Её размер удалось значительно сократить, благодаря современным технологиям.
Борис Гончаров, руководитель группы монтажа электротехнического оборудования Калининградского филиала «Интер РАО — Инжиниринг»:
— Это оборудование современное и не требует постоянного вмешательства. То есть, достаточно надежное, современное, отвечающее всем мировым требованиям оборудование, разработанное на российских заводах.
Сегодня на стройплощадке более двух тысяч человек. Ввести в эксплуатацию первый энергоблок Прегольской ТЭС намерены уже в 2018-м. Четвёртый планируют запустить через год. Это будет самая мощная электростанция новой генерации, необходимой Калининградской области для энергобезопасности.