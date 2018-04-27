Ввести в эксплуатацию первый энергоблок Прегольской ТЭС намерены уже в 2018-м

Один гигаватт суммарная мощность новой генерации, которая сделает Калининградскую область энергозащищённой. Две электростанции в Советске и Гусеве уже построены, ещё две сейчас возводят.

Почти семь десятков огромных вентиляторов, каждый размером с дачный домик, — это одна из двух так называемых «сухих градирен». Она будет охлаждать горячую воду, поступающую от турбин электростанции.

— Не будет никаких потерь ни в воде, никаких испарений и прочего. То есть достаточно высокая эффективность по экономии охлаждающего контура.

До сих пор подобные градирни в России устанавливали только на небольших станциях. На таких как эта впервые. Впечатляют и масштабы стройки. Все четыре энергоблока возводят одновременно.

Это основной цех Прегольской ТЭС. Именно здесь газ будут превращать в энергию. Вот одна из газовых турбин. Сейчас на ней начались пуско-наладочные работы.

Перед телекамерой завершился монтаж ротора генератора. На фундаменте уже и нижняя часть паровой турбины.

Сергей Герасимов, заместитель директора калининградского филиала «Интер РАО — Инжиниринг»:

— Вычищаем, выбираем, укладываем сюда ротор и закрываем цилиндр турбины.

Всё работы идут по графику. Уже завершено строительство открытого распределительного устройства, ведётся прокладка кабельных трасс. Длина уложенных здесь электропроводов будет равна расстоянию от Калининграда до Вильнюса . При этом оборудование для выдачи мощности с Прегольской ТЭС разместили на компактной площадке. Её размер удалось значительно сократить, благодаря современным технологиям.

Борис Гончаров, руководитель группы монтажа электротехнического оборудования Калининградского филиала «Интер РАО — Инжиниринг»:

— Это оборудование современное и не требует постоянного вмешательства. То есть, достаточно надежное, современное, отвечающее всем мировым требованиям оборудование, разработанное на российских заводах.

Сегодня на стройплощадке более двух тысяч человек. Ввести в эксплуатацию первый энергоблок Прегольской ТЭС намерены уже в 2018-м. Четвёртый планируют запустить через год. Это будет самая мощная электростанция новой генерации, необходимой Калининградской области для энергобезопасности.