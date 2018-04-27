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Госдума и Совфед рекомендовали создать аналог вытрезвителей
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Госдума и Совфед рекомендовали создать аналог вытрезвителей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Средства на это законодатели посоветовали выделить из региональных бюджетов. Также необходимо закрепить новшество в законодательстве. Эту тему законодатели рассмотрели с участием представителей кабмина на заседании в Таврическом дворце (Санкт-Петербург).
От 2 до 2,5 млн граждан в год ранее попадали в вытрезвители. В 2010 году их сочли анахронизмом и упразднили, начиная с 2011 года, напомнил замглавы МВД Игорь Зубов. Теперь дело поставлено так: полиция вызывает скорую, которая по прибытии обычно не находит оснований для помещения лица в стационар. И такое решение зачастую принимается, даже если пьяный человек не может самостоятельно передвигаться. У полиции же обычно нет оснований забирать пьяного. В итоге такие лица часто становятся участниками или жертвами преступлений.
Создание системы помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, позволило бы сократить число преступлений и смертей от обморожения, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сенатор отметила, что каждое третье преступление в прошлом году в России было совершено гражданами в состоянии алкогольного опьянения. По официальным данным, ежегодно до 10 тыс. человек замерзают, будучи пьяными, добавила она.
"Сегодня нетрезвых граждан доставляют в больницы, а если они не нуждаются в медпомощи, то вновь оказываются на улице, — заявила Матвиенко. — Если бы в соответственных учреждениях такие люди получили приют и первичную медико-санитарной помощь, то их удалось бы спасти". Она уточнила, что, по статистике, более 40% таких граждан не нуждаются в медпомощи, так что их вновь отправляют на улицу.
В ряде регионов, рассказала глава Совфеда, уже наработана практика создания специализированных учреждений для нетрезвых граждан (в частности, Татарстан, Башкортостан). «Благодаря этому за год в этих регионах на 12-15% снижается число преступлений. Этот опыт полезно использовать», — подчеркнула она.
Создание аналогов «вытрезвителей», по ее словам, осложняется необходимостью разграничить полномочия медиков и полиции в этой сфере. В связи с этим законодатели, согласно решению президиума, рекомендовали кабмину определиться с этим вопросом. «Кабмин должен принять окончательное решение о том, кто отвечает за эту сферу», — сказала Матвиенко, назвав нынешнее положение вещей «перетягиванием каната».
В настоящее время альтернативной замены ранее существовавшим вытрезвителям фактически не существует, говорится в решении президиума. Специализированные учреждения сенаторы и депутаты советуют создать в первую очередь в городах с населением более 100 тысяч человек.
Организовать их нужно в структуре органов соцзащиты, заявил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов. В штате должен быть сотрудник МВД либо охранник, а также медики. Надо решить вопрос платности услуг, также заявил он. Кстати, во времена СССР вытрезвление было платным.
— Принудительная изоляция до вытрезвления лиц, находящихся в состоянии опьянения, позволит предотвратить случаи совершения правонарушений как самими нетрезвыми гражданами, так и обеспечить их собственную безопасность, — говорится в решении президиума Совета.
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