Мост через Кудьму откроют на неделю раньше срока

Ограничение движения снимут уже 18 мая. Работы на объекте ведутся круглосуточно в две смены, сообщает Роавтодор. Но так как ремонт проходит без полного закрытия движения, законодательство РФ не предусматривает строительство временной дороги и временного моста.

Реконструкцию переправы нельзя было откладывать. Обследование, проведенное в 2017 году, выявило дефекты, влияющие на безопасность конструкции.

Специалисты приведут в порядок опоры пролетного строения, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью, заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие и систему водоотвода. На мосту установят новое перильное и барьерное ограждения, а также нанесут разметку термопластиком.

По госконтракту полностью завершить весь комплекс работ дорожники должны к 20 декабря. Но подрядчик, понимая значимость переправы и социальную напряженность, к которой ведут пробки из-за ограничений движения, обещает постараться завершить ремонт с опережением графика