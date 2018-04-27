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Мост через Кудьму откроют на неделю раньше срока
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Мост через Кудьму откроют на неделю раньше срока 

nn.ru 58 минут назад
Фото: nn.ru
Ограничение движения снимут уже 18 мая. Работы на объекте ведутся круглосуточно в две смены, сообщает Роавтодор. Но так как ремонт проходит без полного закрытия движения, законодательство РФ не предусматривает строительство временной дороги и временного моста.
Реконструкцию переправы нельзя было откладывать. Обследование, проведенное в 2017 году, выявило дефекты, влияющие на безопасность конструкции.
Специалисты приведут в порядок опоры пролетного строения, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью, заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие и систему водоотвода. На мосту установят новое перильное и барьерное ограждения, а также нанесут разметку термопластиком.
По госконтракту полностью завершить весь комплекс работ дорожники должны к 20 декабря. Но подрядчик, понимая значимость переправы и социальную напряженность, к которой ведут пробки из-за ограничений движения, обещает постараться завершить ремонт с опережением графика
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