Мост через Кудьму откроют для транспорта раньше срока

Ограничения движения транспорта по мосту через реку Кудьму в Кстовском районе планируется снять раньше срока. Две его полосы будут открыты уже с 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Напомним, ремонт моста через Кудьму на трассе М-7 «Волга» начался в марте. Специалисты приводят в порядок опоры пролетного строения, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью, заменяют деформационные швы, асфальтобетонное покрытие и систему водоотвода. Для обеспечения безопасности на мосту установят новое перильное и барьерное ограждения и нанесут разметку термопластиком.

По графику работы должны были завершиться 20 декабря 2018 года. Однако, порядная организация выполняет ремонт с опережением. Решение открыть мост раньше было принято на встрече руководителя Росавтодора Романа Старовойта и вице-премьера по спорту, туризму и молодежной политике РФ Виталия Мутко . Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно в две смены.

«Учитывая высокую социальную значимость объекта, федеральные дорожники приложили максимум усилий, чтобы ускорить выполнение работ на проезжей части моста и снять ограничение движения раньше установленного срока», — подчеркнули в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Напомним, Канавинский мост закроют для свободного проезда 28 апреля.