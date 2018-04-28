Минтранс считает, что строительство 4-й очереди Южного обхода помогло бы с пробками через Кудьму

Минтрансе Нижегородской области отметили, что строительство 4-й очереди Южного обхода помогло бы избежать ежедневных многокилометровых пробок. С такой ситуацией, как ремонт моста через реку Кудьму, справились бы легче. Вся документация проекта закончена и отправлена на Госэкспертизу. К середине лета ожидают положительное заключение, хотя ранее сообщалось, что это произойдёт весной. Однако это строительство не так легко и приятно, как может показаться, поэтому его реализация готовится уже несколько десятков лет.

— Весной 2018 года ждём заключение экспертизы, — говорил и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов в феврале этого года. — Положительное решение позволит предусмотреть средства в федеральном бюджете, чтобы с 2019 года приступить к строительству четвертой очереди обхода.

Ремонтирует мост через Кудьму в Нижегородской области федеральная структура ФКУ Упрдор « Москва — Нижний Новгород». Недавно региональный Минтранс обратился к ним с просьбой о сокращении сроков ремонта объекта. Сейчас известно, что движение по двум полосам моста через реку откроют на неделю раньше срока. Режим реверсивного движения снимут с 18 мая.

— Неудобства для жителей из-за ремонта моста через Кудьму должны быть сведены к минимуму, — постановил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

Работы на мосту через реку Кудьму должны завершиться 20 декабря текущего года, однако подрядная организация сообщает, что выполняет ремонт с опережением. Работы на объекте ведутся круглые сутки и в две смены.

Также Вадим Власов отметил, что перед началом ремонта моста через Кудьму заказчик должен был предусмотреть варианты объезда и согласовать их с регионом. Вплоть до строительства временного моста-дублера.

— Ремонт моста был необходим, и делать его нужно вовремя, чтобы не подвергать опасности людей, — считает Вадим Власов. — Затягивание ремонтных работ на искусственных сооружениях приводит в дальнейшем к их разрушению.

Также главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области поручили следить за состоянием объездной дороги Ключищи — Слободское. Она полностью «убита» от большегрузов и фур, для которых она не предназначена. Сообщили, что на этом участке уже засыпали ямы для обеспечения проезда легковых автомобилей.

— После Чемпионата мира по футболу начнётся второй этап работ, но к нему подрядчик не приступит, пока не согласует все нюансы по ограничению движения, — подчеркнул Вадим Власов. — Необходимо, чтобы работы велись максимально быстро с привлечением максимального количества рабочих.

В министерстве сообщили, что после завершения ремонта дороги Ключищи — Слободское будет проведена техническая оценка её состояния. После этого будут предприниматься дальнейшие меры для приведения участка в нормальное состояние.