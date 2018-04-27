Премьер-министр Японии посетит Россию 

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил намерение посетить Россию в конце мая, он рассчитывает развивать взаимоотношения между двумя странами.
Синдзо Абэ "Теперь наступает главный момент: я полон решимости, взявшись за руки с президентом Путиным и народом России, осуществить еще большее продвижение японо-российских отношений", — отмечено в послании японского премьер-министра участникам четвертого российско-японского форума «Точки соприкосновения», сообщает "Интерфакс". «Разве сейчас не пришло время поднять японо-российские отношения на новый уровень? В последней декаде следующего месяца я планирую посетить Россию», — подчеркнул Абэ. От имени премьер-министра Дмитрия Медведева приветствие зачитал замглавы МИД Игорь Моргулов. В своем послании Медведев подчеркнул стремление к расширению двустороннего сотрудничества. «Есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов. Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотив в него совместные идеи и начинания», — подчеркнул глава российского правительства. Абэ намерен посетить Москву в мае, в ходе визита намечена его встреча с президентом Владимиром Путиным. В апреле в Москве прошли российско-японские переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны обсудили вопросы развития российско-японских отношений в рамках подготовки намеченного на май визита Абэ в Россию. Посол России в Японии Михаил Галузин выразил надежду, что предстоящая встреча Путина и Абэ важна для развития отношений двух стран. При этом дипломат раскритиковал Японию, которая вместе с остальными странами G7 выступила в поддержку Британии в связи с происшествием в Солсбери.