Ещё
Премьер-министр Японии посетит Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер-министр Японии посетит Россию 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил намерение посетить Россию в конце мая, он рассчитывает развивать взаимоотношения между двумя странами.
Синдзо Абэ  "Теперь наступает главный момент: я полон решимости, взявшись за руки с президентом Путиным и народом России, осуществить еще большее продвижение японо-российских отношений", — отмечено в послании японского премьер-министра участникам четвертого российско-японского форума «Точки соприкосновения», сообщает "Интерфакс". «Разве сейчас не пришло время поднять японо-российские отношения на новый уровень? В последней декаде следующего месяца я планирую посетить Россию», — подчеркнул Абэ. От имени премьер-министра Дмитрия Медведева приветствие зачитал замглавы МИД Игорь Моргулов. В своем послании Медведев подчеркнул стремление к расширению двустороннего сотрудничества. «Есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, культурной и образовательной сферах, активизации молодежных и туристических обменов. Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотив в него совместные идеи и начинания», — подчеркнул глава российского правительства. Абэ намерен посетить Москву в мае, в ходе визита намечена его встреча с президентом Владимиром Путиным. В апреле в Москве прошли российско-японские переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны обсудили вопросы развития российско-японских отношений в рамках подготовки намеченного на май визита Абэ в Россию. Посол России в Японии Михаил Галузин выразил надежду, что предстоящая встреча Путина и Абэ важна для развития отношений двух стран. При этом дипломат раскритиковал Японию, которая вместе с остальными странами G7 выступила в поддержку Британии в связи с происшествием в Солсбери.
Вести.Ru: последние новости
СМИ: в США открыли расследование против Huawei В Новосибирске эвакуировали пассажиров электрички из-за "кошачьей бомбы" СМИ: число жертв на Мертвом море достигло девять человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ168
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»60
Поставим Макаревича на место583
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна84
Что Меркель отдаст за российский газ107
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение