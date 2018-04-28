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Новая «Мисс Россия — кто она?
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Новая «Мисс Россия — кто она? 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
14 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье прошел конкурс «Мисс Россия — 2018». Победительницей стала 18-летняя студентка Юлия Полячихина. Всего за корону боролись 50 красавиц, однако члены жюри пришли к единодушному мнению, что именно уроженка Чувашии будет представлять Российскую Федерацию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», которые будут проведены в конце года.
Звание первой вице-мисс досталось Виолетте Тюркиной из Белгорода, а второй вице-мисс стала Наталья Строева, представлявшая на конкурсе Якутию. Каждая из девушек в качестве подарка получила грант на обучение в любом российском вузе.
Юлия Полячихина, помимо эксклюзивной короны, сделанной из белого золота и инкрустированной драгоценными камнями, по традиции получила денежный приз в размере трех миллионов рублей, а также машину марки Hyundai. В жюри конкурса вошли: «Мисс мира — 2008» Ксения Сухинова, известный дизайнер Игорь Чапурин, певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Редькин. Ведущими церемонии стали диджей московской радиостанции Максим Привалов и «Вице-мисс Вселенная — 2008» Вера Красова. Юлия Полячихина родилась 6 февраля 2000 года в Чебоксарах. В настоящее время учится в Чувашском государственном университете в факультете русской и чувашской филологии и журналистики по специальности «журналистика». В свободное от учебы время девушка работает моделью. Недавно Юлия закончила школу с отличием. У Юлии спортивное хобби — фитнес-аэробика. В детстве «Мисс Россия-2018» состояла в сборной Чувашии по этому виду спорта. Кроме того, она любит играть в бадминтон и читать. Любимая книга — «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза.
Сегодня утром Юлия Полячихина прилетела из Москвы в родные Чебоксары. В аэропорту 18-летнюю красавицу встретили члены семьи, педагоги из модельного агентства «Волга Моделс», друзья и поклонники.
«Полет прошел отлично! Больше всего я соскучилась по родителям и сестренке, у которой сегодня день рождения», — рассказала Юлия журналистам. Позднее она примет участие в финале конкурса «Мисс Чувашия-2018». На мероприятии она будет почетным гостем. Ей доверено лично поздравить победительницу.
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