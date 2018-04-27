Можно ли жарить шашлыки на даче?

Впереди майские праздники, омичи готовятся к пикникам.

«Пока дачников за сжигание мусора и травы не штрафуем: за впервые совершённое нарушение полагается предупреждение. Если будет введён особый противопожарный режим, предупреждения не будет, будем штрафовать за разведение костров. Но нет никакого запрета жарить шашлыки, если это происходит с соблюдением всех необходимы правил. Даже в условиях особого противопожарного режима будет запрет на использование открытого источника огня, но угли тлеют, поэтому не относятся к нему.

Шашлыки необходимо жарить с определёнными требованиями: очистить территорию, поставить мангал, не просто на земле развести огонь; использовать не дрова, а уголь; для розжига — специальную жидкость; поставить ёмкость с водой или огнетушитель; посмотреть, какая погода, в какую сторону дует ветер; на каком расстоянии находится дом, забор. Любой хозяин, у которого есть элементарные навыки культуры безопасности, должен это понимать».