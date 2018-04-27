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100 рублей за громкую музыку: подмосковные депутаты регламентировали поведение в международных аэропортах
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100 рублей за громкую музыку: подмосковные депутаты регламентировали поведение в международных аэропортах 

Вести.Ru 48 минут назад
Московская областная дума упорядочила правила поведения в столичных аэропортах. За нарушения грозят штрафы от 100 до 5 тысяч рублей, сообщает «Россия 24».
На сотню оштрафуют, например, тех, кто лежит на сидениях в залах ожидания или сидит на полу. Такой же штраф грозит тем, кто поставит на сидения багаж, вывезет багажную тележку за пределы аэровокзального комплекса или будет слушать музыку без наушников, а также тем, кто будет кататься по аэропорту на велосипеде, гироскутере, роликах, самокате или на животных. Впрочем, за эти нарушения наказание может ограничиться и просто предупреждением.
Проникновение в служебные зоны аэропорта, а также использование на его территории летательных аппаратов — от воздушных шаров и аэростатов до коптеров — будет грозить штрафом до тысячи рублей, а для должностных и юридических лиц — до 4 тысяч рублей. От 1 до 2 тысяч придется заплатить за домашнего питомца, если он не в переноске и не прошел ветконтроль.
Штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей будет грозить тем, кто находится в здании аэропорта более суток без билета, а также тем, кто вздумает помыться и постирать вещи в туалетах и других не предназначенных для этого местах.
Отдельно прописано, что таксистам и владельцам гостиниц запрещено навязывать свои услуги пассажирам — штраф за это составит до 2 тысяч, а для юридических лиц — до 10 тысяч рублей.
Еще больше штрафы — за расклеивание рекламных объявлений, до 5 тысяч, а для юридических лиц — до 150 тысяч рублей.
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