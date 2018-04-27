«Сдаст» ли Меркель интересы Германии под давлением США? Мнение политолога

Разногласия между союзниками могут возникнуть по двум вопросам — из-за реализации проекта «Северный поток-2», против которого выступают США, а также по поводу требования НАТО увеличить военные расходы стран-членов до 2% от ВВП.

Ранее в Госдепе пригрозили, что в случае отсутствия уступок со стороны Берлина Вашингтон должен будет рассказать о конфликте широкой общественности и таким образом продемонстрировать наличие раскола между Германией и США, говорится в статье.

По информации издания, Меркель и ее советники стремятся не доводить ситуацию до скандала и ищут способы разрядить атмосферу, хотя их возможности весьма ограничены. В частности, при активном росте немецкой экономики доля военных расходов в ВВП будет только снижаться. А в отношении «Северного потока-2» у Меркель и вовсе «связаны руки».

"Разрешение на строительство газопровода, начатого еще при Герхарде Шредере , выдано. К тому же обеспечение энергобезопасности является жизненно важным интересом Германии, так что Берлин не может отказаться от проекта", — заключает автор статьи.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение, что Меркель удастся отстоять интересы страны.

"Думаю, что все-таки Германия достаточно мощная страна, чтобы защитить хотя бы часть своих национальных, экономических интересов. Кроме того, в СМИ активно муссировался текст о том, что якобы Меркель попросит Трампа послабить санкции для немецких предприятий в отношении России . На самом деле текст, на который ссылаются, говорит о том, что Меркель собиралась продавливать, лоббировать интересы немецкого бизнеса и освободить его от санкций в отношении России. То есть это другая позиция: одно дело просить, а другое дело именно лоббировать интересы", — сказал Богдан Безпалько.

При этом, по его словам, Германия дорожит сотрудничеством с Россией.

"Несмотря на всю антироссийскую риторику со стороны Меркель, несмотря на то, что Германия одобрила удары по Сирии , хотя и не принимала в них участие, между нашими странами выстраивается сотрудничество. Это сотрудничество очень хорошо принимают в Германии, считают его одним из основных для развития своей страны. И пока у власти будет находиться Меркель, думаю, эти интересы сдавать не будут. Наоборот, будут пытаться это сотрудничество максимально растить даже в условиях санкций", — отметил политолог.

Проект «Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком». В конце марта Германия выдала разрешение на его строительство.

Литва и Против проекта выступают несколько государств, в частности, Украина , которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия Польша совместно заявили о неодобрении строительства «Северного потока-2». Лидеры этих стран уверены, что это политический проект. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные намерения по экспорту в Европу своего газа.

Греция, Турция. В 2014 году все участники НАТО обязались в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% от ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в НАТО. На выполнении этого обязательства настаивают США. Сейчас данный уровень расходов соблюдают или близки к нему восемь из 29 государств альянса — Великобритания Румыния , страны Балтии, Франция

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