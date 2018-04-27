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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» расширяется
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» расширяется 

АиФ Волгоград 48 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство первой очереди горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения.
Наземный комплекс комбината будет состоять из зданий производственного и хозяйственного назначения, соединённых сетями технологических трубопроводов, водо— и газопроводами и конвейерными галереями. Подземный комплекс включает в себя шахтные стволы, которые соединяют поверхность и подземную часть и обеспечат добычу сильвинитовой руды для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике с получением хлорида калия.
Весь объем работ по реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей выполняют четыре компании: «ЕвроХим-ВолгаКалий» выступающий в роли заказчика-застройщика, филиал ООО «Новомосковск-ремстройсервис» осуществляющее строительство поверхностного комплекса комбината, «ЕвроХим-ВолгаСервис» обеспечивающий коммунальный и социальный сервис проекта, «Волгоград-ремстройсервис», обеспечивающий строительство ГОКа необходимыми строй материалами.
В настоящее время на промплощадке ГОКа уже построены корпуса сильвинитовой обогатительной фабрики, объекты инфраструктуры. Так как строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината вступило в завершающую фазу, меняются основные функции и форма деятельности «Волгоград ремстройсервиса», для которого приоритетным направлением на данном этапе реализации проекта становится содержание и ремонт оборудования ГОКа. Осуществлять эти функции целесообразно в составе головного предприятия, и поэтому «Волгоград-ремстройсервис» будет интегрирован в структуру компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Интеграция подразумевает создание на базе «ЕвроХим-ВолгаКалия» новых структурных подразделений, таких как цех ремонта и сервисного обслуживания, цех энергоснабжения. Перевод персонала в штат «ЕвроХим-ВолгаКалия» будет производиться на рабочие места соответствующего профиля. Компания также предусмотрела возможность получения новой рабочей профессии. Сотрудники «Волгоград-ремстройсервиса» могут получить специальности, востребованные в производственном цикле сильвинитовой обогатительной фабрики или рудника.
Таким образом, численность сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» увеличится более чем на 300 человек.
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