В РКК «Энергия» рассказали о космических экипажах будущего

Эксперимент проводился в РКК «Энергия» 24 и 26 апреля. В состав каждого из двух экипажей вошли командир из Центра подготовки космонавтов (ЦПК), инженер из «Энергии» и исследователь — из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН . Запуск модуля к Международной космической станции планируется до 2021 года.

"Результаты эксперимента убедительно доказывают, что проектанты грамотно подошли к разработке конструкции модуля, учли и предложения космонавтов, и вопросы технической эстетики. Предложений и замечаний, по сути, оказалось не так уж и много, и все они войдут в отчетную документацию. На переходе к стадии изготовления летного изделия можно смело сказать, что эргономическое обеспечение НЭМ проведено нами в полном объеме", — приводит слова Серова пресс-служба «Энергии».

На первом этапе моделировали рабочий день экипажа из трех человек: имитировались ручной режим стыковки с грузовым кораблем, работа с научной аппаратурой, техническое обслуживание и ремонт модуля.

В дальнейшем на макете планируется проводить экспериментальную отработку бортовых инструкций и методик по этому модулю, а также документации по интеграции его в Российский сегмент МКС. Оценка эргономики будет проводиться уже на следующем этапе создания НЭМ — на летном изделии.