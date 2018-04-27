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В РКК «Энергия» рассказали о космических экипажах будущего
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В РКК «Энергия» рассказали о космических экипажах будущего 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Космические экипажи будущего должны состоять из опытного командира из отряда космонавтов, инженера и исследователя из научного института, считает организатор эксперимента по наземной имитации рабочего дня экипажа Научно-энергетического модуля для МКС начальник летно-испытательного отдела Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Марк Серов.
Эксперимент проводился в РКК «Энергия» 24 и 26 апреля. В состав каждого из двух экипажей вошли командир из Центра подготовки космонавтов (ЦПК), инженер из «Энергии» и исследователь — из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Запуск модуля к Международной космической станции планируется до 2021 года.
"Результаты эксперимента убедительно доказывают, что проектанты грамотно подошли к разработке конструкции модуля, учли и предложения космонавтов, и вопросы технической эстетики. Предложений и замечаний, по сути, оказалось не так уж и много, и все они войдут в отчетную документацию. На переходе к стадии изготовления летного изделия можно смело сказать, что эргономическое обеспечение НЭМ проведено нами в полном объеме", — приводит слова Серова пресс-служба «Энергии».
На первом этапе моделировали рабочий день экипажа из трех человек: имитировались ручной режим стыковки с грузовым кораблем, работа с научной аппаратурой, техническое обслуживание и ремонт модуля.
В дальнейшем на макете планируется проводить экспериментальную отработку бортовых инструкций и методик по этому модулю, а также документации по интеграции его в Российский сегмент МКС. Оценка эргономики будет проводиться уже на следующем этапе создания НЭМ — на летном изделии.
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