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Телеграмм-каналы: у директора «АТП» города Кирова появится новый директор
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Телеграмм-каналы: у директора «АТП» города Кирова появится новый директор 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировские Telegram-каналы сообщают, что в городское АТП заступает новый директор родом из Уфы, а начальник городского управления ЖКХ Андрей Кошурников написал заявление на увольнение.
Напомним, деятельность «АПТ» и «УК Ленинского района», которая является ее учредителем, не раз подвергалась критике со стороны депутатов и общественников. После скандала с выплатами «золотых парашютов» глава администрации Кирова анонсировал проверки этих МУПОв. Он не исключил, что руководители учреждений могут будут уволены.
«Могут быть и кадровые решения — у меня по этому поводу нет никакого трепета, — заявил Илья Шульгин. — Если человек достоин дальше работать, хорошо, если нет, то найдем ему замену. Пока большого оптимизма по поводу «АТП» я не испытываю, но надеюсь, что текущее руководство убедит меня в обратном. Сейчас состав совета директоров транспортного предприятия пересматривается».
Фото: gorodkirov.ru
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