Телеграмм-каналы: у директора «АТП» города Кирова появится новый директор

Кировские Telegram-каналы сообщают, что в городское АТП заступает новый директор родом из Уфы , а начальник городского управления ЖКХ Андрей Кошурников написал заявление на увольнение.

Напомним, деятельность «АПТ» и «УК Ленинского района», которая является ее учредителем, не раз подвергалась критике со стороны депутатов и общественников. После скандала с выплатами «золотых парашютов» глава администрации Кирова анонсировал проверки этих МУПОв. Он не исключил, что руководители учреждений могут будут уволены.

«Могут быть и кадровые решения — у меня по этому поводу нет никакого трепета, — заявил Илья Шульгин. — Если человек достоин дальше работать, хорошо, если нет, то найдем ему замену. Пока большого оптимизма по поводу «АТП» я не испытываю, но надеюсь, что текущее руководство убедит меня в обратном. Сейчас состав совета директоров транспортного предприятия пересматривается».

Фото: gorodkirov.ru