«Никто не забыт, ничто не забыто»: Интернет-собрание данных о солдатах ВОВ Мемориал

«Никто не забыт, ничто не забыто»: Интернет-собрание данных о солдатах ВОВ МемориалПо указу Президента России Владимира Путина Министерством обороны РФ был создан Обобщенный компьютерный банк данных (ОБД Мемориал), где вы найдете информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Каждая семья в России была причастна к победе над фашисткой Германией в этой войне и потому для миллиона россиян данный информационный портал — возможность узнать о судьбе своих погибших или без вести пропавших родных и близких и определить место их захоронения.

На сайте ОБД Мемориал вы найдете полную информацию о погибшем\ пропавшем солдате: звание, дата и причины смерти, место захоронения и т.д. Помимо прочего ресурс предлагает вам отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников.

Масштабная работа по сбору информации о большинстве солдат-участников ВОВ, собранная в едино, создала информационно-справочную систему глобального значения.

Более 16 млн архивных документов было перенесено в Интернет пространство в ходе реализации проекта.

Собранные сведения взяты из официальных архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ, Центральном военно-морском архиве Минобороны РФ, Российском государственном военном архиве, Государственном архиве РФ и его региональных отделениях, Управлении Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.