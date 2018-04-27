«Никто не забыт, ничто не забыто»: Интернет-собрание данных о солдатах ВОВ Мемориал 

«Никто не забыт, ничто не забыто»: Интернет-собрание данных о солдатах ВОВ МемориалПо указу Президента России Владимира Путина Министерством обороны РФ был создан Обобщенный компьютерный банк данных (ОБД Мемориал), где вы найдете информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.
Каждая семья в России была причастна к победе над фашисткой Германией в этой войне и потому для миллиона россиян данный информационный портал — возможность узнать о судьбе своих погибших или без вести пропавших родных и близких и определить место их захоронения.
На сайте ОБД Мемориал вы найдете полную информацию о погибшем\ пропавшем солдате: звание, дата и причины смерти, место захоронения и т.д. Помимо прочего ресурс предлагает вам отсканированные копии всех обработанных документов-первоисточников.
Масштабная работа по сбору информации о большинстве солдат-участников ВОВ, собранная в едино, создала информационно-справочную систему глобального значения.
Более 16 млн архивных документов было перенесено в Интернет пространство в ходе реализации проекта.
Собранные сведения взяты из официальных архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Минобороны РФ, Центральном военно-морском архиве Минобороны РФ, Российском государственном военном архиве, Государственном архиве РФ и его региональных отделениях, Управлении Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
«Несмотря на то что уже прошло столько времени печально осознавать, но не все герои ещё найдены. Сайты, которые предоставляют такую возможность очень помогают в век информационных технологий. Благодаря этому можно оперативно найти данные о близких и родных: о их подвиги, место службы и захоронения», — делится своим впечатлением о сайтах руководитель регионального исполкома ООД «бессмертный полк» Республики Калмыкия Джиргал Бадмаева