Несовпадение даты выписки из стационара с датой выдачи больничного — не повод для отказа в зачете пособия

Компания подала в суд на ФСС за доначисление взносов пени и штрафов.

Этим санкциям фонд подверг компанию за обнаруженные в результате выездной проверки факты:

невключения в базу для расчета взносов сумм оплаты выходных дней для ухода за детьми-инвалидами; неначисления взносов с пособий, непринятых ФСС из-за ошибочно заполненного больничного (дата выписки из стационара не совпадала с днем выдачи листка).

Судьи трех инстанций защитили организацию.

Доводы были следующие:

оплата выходных за детьми-инвалидами носит социальный характер, не является вознаграждением за труд, следовательно, не должна облагаться взносами; факт произошедшего страхового случая по представленному листку нетрудоспособности соцстрахом не оспаривался, а допущенные медорганизацией ошибки в оформлении листка являются незначительными.

Фемида напомнила и о том, что п. 6 ч. 1 ст. 4.2 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ Об обязательном соцстраховании, наделяет соцстрах правом взыскания сумм расходов на страховое обеспечение по ошибочно заполненным больничным непосредственно с медицинских учреждений.