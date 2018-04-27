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Несовпадение даты выписки из стационара с датой выдачи больничного — не повод для отказа в зачете пособия
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Несовпадение даты выписки из стационара с датой выдачи больничного — не повод для отказа в зачете пособия 

Время бухгалтера 52 минуты назад
Компания подала в суд на ФСС за доначисление взносов пени и штрафов.
Этим санкциям фонд подверг компанию за обнаруженные в результате выездной проверки факты:
невключения в базу для расчета взносов сумм оплаты выходных дней для ухода за детьми-инвалидами; неначисления взносов с пособий, непринятых ФСС из-за ошибочно заполненного больничного (дата выписки из стационара не совпадала с днем выдачи листка).
Судьи трех инстанций защитили организацию.
Доводы были следующие:
оплата выходных за детьми-инвалидами носит социальный характер, не является вознаграждением за труд, следовательно, не должна облагаться взносами; факт произошедшего страхового случая по представленному листку нетрудоспособности соцстрахом не оспаривался, а допущенные медорганизацией ошибки в оформлении листка являются незначительными.
Фемида напомнила и о том, что п. 6 ч. 1 ст. 4.2 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ Об обязательном соцстраховании, наделяет соцстрах правом взыскания сумм расходов на страховое обеспечение по ошибочно заполненным больничным непосредственно с медицинских учреждений.
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