Презентация новой песни Шурыгиной с треском провалилась

Диане Шурыгиной , получившей скандальную известность в связи с изнасилованием, последнее время особых новостей не было. Девушка выпала из обоймы главных ньюсмейкеров страны. Этот факт, по всей видимости, не слишком обрадовал звезду ток-шоу. Поэтому она решила сделать ход конем и последовать примеру Бузовой, начав петь.

Решение Шурыгиной публика восприняла в штыки, отметив, что скоро начнут петь и унитазы. Изнасилованную звезду это не остановило, и она ринулась на штурм музыкального олимпа. Однако ее дебют на сцене потерпел полное фиаско и обернулся скандалом.

Во время выступления один из зрителей в зале швырнул в начинающую певунью курицу. Опешившая Шурыгина замолкает, отводя микрофон в сторону, однако из колонок продолжает звучать ее голос. Муж Дианы Андрей Шлянин не смог вынести такого оскорбления и накинулся на метателя пернатых с кулаками.