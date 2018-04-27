Презентация новой песни Шурыгиной с треском провалилась 

О Диане Шурыгиной, получившей скандальную известность в связи с изнасилованием, последнее время особых новостей не было. Девушка выпала из обоймы главных ньюсмейкеров страны. Этот факт, по всей видимости, не слишком обрадовал звезду ток-шоу. Поэтому она решила сделать ход конем и последовать примеру Бузовой, начав петь.
Решение Шурыгиной публика восприняла в штыки, отметив, что скоро начнут петь и унитазы. Изнасилованную звезду это не остановило, и она ринулась на штурм музыкального олимпа. Однако ее дебют на сцене потерпел полное фиаско и обернулся скандалом.
Во время выступления один из зрителей в зале швырнул в начинающую певунью курицу. Опешившая Шурыгина замолкает, отводя микрофон в сторону, однако из колонок продолжает звучать ее голос. Муж Дианы Андрей Шлянин не смог вынести такого оскорбления и накинулся на метателя пернатых с кулаками.
Драка быстро сошла на нет, но допеть начинающей исполнительнице так и не удалось — на место инцидента прибыла полиция. Комментируя происшедшее Шурыгина заявила, что человек, кинувший в нее курицу, является психически ненормальным и его следует поместить в клинику для душевнобольных, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на Starhit.