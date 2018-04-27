Калининградский аэропорт официально открыли после реконструкции

Здание калининградского аэропорта «Храброво» официально открыли после реконструкции, которая проводилась в преддверье ЧМ-2018. В церемонии принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов , прибывший в Калининград с рабочим визитом.

Площадь реконструкции составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В «Храброво» разделили потоки вылетающих и прилетающих пассажиров, организовали три новые багажные карусели, установили телескопические трапы со стеклянными рукавами.

Кроме того, стало больше линий досмотра. Сейчас действуют четыре линии, в перспективе их количество можно увеличить до семи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Параллельно сегодня, 27 апреля, начала работать удлиненная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3350 метров. Она позволит принимать в аэропорту воздушные суда повышенной грузоподъемности и дальности полета.

В период ЧМ-2018 в «Храброво» будут работать схемы реверсивного движения пассажиров, а пропускная способность аэровокзала достигнет 1950 человек в час в одном направлении. Появятся 22 стационарных пункта паспортного контроля и 38 дополнительных мобильных кабин.