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Калининградский аэропорт официально открыли после реконструкции
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Калининградский аэропорт официально открыли после реконструкции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Здание калининградского аэропорта «Храброво» официально открыли после реконструкции, которая проводилась в преддверье ЧМ-2018. В церемонии принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов, прибывший в Калининград с рабочим визитом.
Площадь реконструкции составила порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В «Храброво» разделили потоки вылетающих и прилетающих пассажиров, организовали три новые багажные карусели, установили телескопические трапы со стеклянными рукавами.
Кроме того, стало больше линий досмотра. Сейчас действуют четыре линии, в перспективе их количество можно увеличить до семи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Параллельно сегодня, 27 апреля, начала работать удлиненная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3350 метров. Она позволит принимать в аэропорту воздушные суда повышенной грузоподъемности и дальности полета.
В период ЧМ-2018 в «Храброво» будут работать схемы реверсивного движения пассажиров, а пропускная способность аэровокзала достигнет 1950 человек в час в одном направлении. Появятся 22 стационарных пункта паспортного контроля и 38 дополнительных мобильных кабин.
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