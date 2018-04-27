Ещё
Хакеры взломали более 400 счетов в крупном вьетнамском банке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры взломали более 400 счетов в крупном вьетнамском банке 

SecurityLab.ru 58 минут назад
Хакеры атаковали один из крупнейших вьетнамских банков Agribank. Злоумышленникам удалось взломать более 400 счетов его клиентов, сообщает издание Tuoi tre.
В настоящее время известно лишь, что множество владельцев счетов частично лишились своих средств, однако точная сумма ущерба пока не установлена. Служба безопасности Agribank уже ведет расследование инцидента.
По словам специалистов вьетнамского Центра реагирования на компьютерные угрозы (ЦРКУ), в последние годы уровень киберпреступности в стране значительно вырос. Злоумышленники все чаще похищают через интернет деньги, персональные данные и интеллектуальную собственность.
По данным ЦРКУ, в 2017 году во Вьетнаме было зафиксировано более 40 тыс. кибератак, ущерб от которых превысил $400 млн  Напомним, ранее неизвестные киберпреступники получили доступ к системам индийского банка City Union Bank и осуществили переводы на общую сумму $1,8 млн Злоумышленникам удалось вывести средства с помощью банковской системы SWIFT.
SecurityLab.ru: последние новости
Опубликованы подробности деятельности хакерской группировки Energetic Bear В ПО Advantech WebAccess HMI Designer обнаружены критические уязвимости Исследователям удалось похитить биткойны с физически изолированной системы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ151
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»55
Поставим Макаревича на место614
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна84
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение