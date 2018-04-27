Хакеры взломали более 400 счетов в крупном вьетнамском банке 

Хакеры атаковали один из крупнейших вьетнамских банков Agribank. Злоумышленникам удалось взломать более 400 счетов его клиентов, сообщает издание Tuoi tre.
В настоящее время известно лишь, что множество владельцев счетов частично лишились своих средств, однако точная сумма ущерба пока не установлена. Служба безопасности Agribank уже ведет расследование инцидента.
По словам специалистов вьетнамского Центра реагирования на компьютерные угрозы (ЦРКУ), в последние годы уровень киберпреступности в стране значительно вырос. Злоумышленники все чаще похищают через интернет деньги, персональные данные и интеллектуальную собственность.
По данным ЦРКУ, в 2017 году во Вьетнаме было зафиксировано более 40 тыс. кибератак, ущерб от которых превысил $400 млн Напомним, ранее неизвестные киберпреступники получили доступ к системам индийского банка City Union Bank и осуществили переводы на общую сумму $1,8 млн Злоумышленникам удалось вывести средства с помощью банковской системы SWIFT.