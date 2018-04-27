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В Нижнем Новгороде запустят центральный фонтан
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В Нижнем Новгороде запустят центральный фонтан 

Собака 34 минуты назад
Фото: Собака
Главный фонтан Нижнего Новгорода, что располагается в Малом сквере на площади Минина и Пожарского, запустят 28 апреля. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ОАО «Нижегородский водоканал», сообщает «Newsroom24».
Торжественная церемония запуска состоится 28 апреля в 15:00. В честь открытия для гостей мероприятия будет организован праздник.
Отмечается, что в этом году фонтан приобрел свой исторический цвет.
Фонтан, который изначально располагался в районе нынешней остановки транспорта, открылся 1 октября 1847 года в качестве источника воды. В 1930 году его перенесли в Малый сквер, там он и находится по сей день.
Проект фонтана разработал инженер Андрей Иванович Дельвиг. Под его руководством строился водопровод в Москве и Нижнем Новгороде, железные и шоссейные дороги, переправы в горах Кавказа.
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