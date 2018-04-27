В Нижнем Новгороде запустят центральный фонтан

Главный фонтан Нижнего Новгорода, что располагается в Малом сквере на площади Минина и Пожарского, запустят 28 апреля. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ОАО «Нижегородский водоканал», сообщает «Newsroom24».

Торжественная церемония запуска состоится 28 апреля в 15:00. В честь открытия для гостей мероприятия будет организован праздник.

Отмечается, что в этом году фонтан приобрел свой исторический цвет.

Фонтан, который изначально располагался в районе нынешней остановки транспорта, открылся 1 октября 1847 года в качестве источника воды. В 1930 году его перенесли в Малый сквер, там он и находится по сей день.