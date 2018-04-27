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Милые создания, которые оказались злыми гениями
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Милые создания, которые оказались злыми гениями 

Don't Panic 56 минут назад
Фото: Don't Panic
Дикая природа беспощадна: выживает тот, кто быстрее и сильнее. Но что делать всем остальным животным, которые не могут похвастать ни скоростью, ни крутым нравом? Самые умные вырабатывают такие странные и хитрые тактики, что им мог бы позавидовать и преступный гений.
Дельфины
Умные и добрые дельфины на деле оказываются довольно жестокими созданиями. К примеру, в сезон размножения начинается ужасная конкуренция за самок: самцы могут втроем накинуться на представительницу слабого пола, вне зависимости от ее расположения. Кроме того, взрослые афалины часто сбиваются в стаи и буквально забивают новорожденных телят — так они провоцируют возобновление течки у самки. Вот здесь мы описали еще несколько довольно мрачных тайн «милых» дельфинов.
Краб-боксер
Краб-боксер, или гавайский Пом Пом краб придумал себе очень необычную тактику охоты и защиты. Это удивительное создание вырывает с корнем несчастные актинии, насаживает их на клешни и уже вот этими жгучими «боксерскими перчатками» буквально нокаутирует добычу.
Длиннохвостые макаки
С удивительной скоростью приспосабливаются к новым условиям длиннохвостые макаки. К примеру, на территориях большинства балийских храмов живут целые стаи этих умных мошенников, давно уже забывших, как добывать пропитание честным путем. Они действуют иначе: выслеживают беззаботного туриста (притом, обезьяны работают разделившись на несколько команд), выхватывают у него что-то ценное и не отдают, пока не получат внушительные «откупные» едой.
Грифовая черепаха
Острые когти и хищно загнутый клюв делают грифовую черепаху довольно опасным противником. Но за добычей ей все равно не угнаться — это же черепаха, в конце концов. Поэтому она выбирает другой способ охоты: ложится на самое дно, открывает пасть и приманивает рыб языком, похожим на свежего червячка. Бедняги просто заплывают в пасть черепахи, даже не понимая, что происходит.
Черная цапля
Цапли ассоциируются у большинства людей с болотом и лягушками — ничего сверхъестественно умного от этих птиц не ждут. Однако, черная цапля охотится крайне хитро и умно. Неторопливо вышагивая по водоему, она расправляет свои крылья в своеобразный зонтик. На воду ложится тень и рыбы считают, что это тень от надежного укрытия и сами стремятся туда, где совсем скоро станут обедом.
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Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
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