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В МЧС эмоционально отреагировали на запуск проекта «Плохой спасатель»
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В МЧС эмоционально отреагировали на запуск проекта «Плохой спасатель» 

Уралинформбюро 55 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Пресс-секретарь Сибирского регионального центра МЧС России Ирина Бутенко выступила с открытым обращением к «спасателю с Урала Никитину Роману». Поводом для эмоционального подробного ответа стал запуск проекта «Плохой спасатель» на Youtube, передает "Уралинформбюро".
В обращении Бутенко несколько раз подчеркнула, что один из авторов проекта Роман Никитин является спасателем 2-го класса Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В ответ на первое выложенное видео, где Никитин пообещал рассказать всю правду о проблемах спасателей, пресс-секретарь ведомства подчеркнула: «Не забудьте только, правда у каждого своя, а потому наивно полагать, что ваша правда самая правдивая и что именно она нужна людям».
"У вас есть неопровержимые факты и железные аргументы о коррупции, воровстве и других неправомерных действиях вышестоящего руководства? Смело идите в суд! Российская Федерация — правовое государство, виновные получат по заслугам. Однако вы трусливо выбрали для себя самое примитивное, совсем не мужское занятие — на глазах у честного народа зубоскалить о том, в чем совершенно не разбираетесь, потому что это не входит в компетенцию спасателя 2-го класса", — посоветовала сотрудник МЧС.
Уральцы пообещали рассказать правду о работе МЧС в собственном шоу  Она также поставила под сомнение профессионализм «спасателя с Урала Никитина Романа»: «Спасатели МЧС России — это специалисты разной квалификации, разного уровня подготовки, разного уровня мастерства, разных жизненных взглядов. Сложные люди, порой даже циничные, но надежные, настоящие. Они не сваливают с больной головы на здоровую, не ищут крайних, не скулят и не ноют. Они обещают и делают, встают и идут, спасают и помогают. Извините, „спасатель с Урала Никитин Роман“, но вас с такой стороны я ни разу не видела и не знаю. На сегодняшний день остается загадкой, как вы, человек, не имеющий никакого образования, кроме школьной десятилетки, стали спасателем 2-го класса? Уж не замешана ли здесь злодейка-коррупция, с которой вы так безжалостно настроены бороться?»
Пресс-секретарь напомнила ему, что он содержит семью на свою зарплату: «Свое обращение делаю открытым ровно настолько, насколько вы позволяете себе открыто, в рабочее время и на рабочем месте, поливать грязью организацию, за счет которой кормите себя и все свои семьи».
Свое обращение Ирина Бутенко попросила считать «первым и последним официальным» в адрес запустивших проект «Плохой спасатель».
О запуске собственного канала на Youtube бывшие и действующие сотрудники спасательной службы из Свердловской области объявили в начале этой недели. Герой первого ролика Роман Никитин пообещал показать «обратную сторону потемкинской деревни, имя которой МЧС России», а также подчеркнул, что это — единственная возможность говорить правду о проблемах спасателей.
Стоит напомнить, после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в адрес спасателей и руководства МЧС России поднялась волна критики — конструктивной и не очень. В частности, на днях подробный разбор действий газодымозащитников во время ЧС и обсуждение состоятельности системы ведомства в целом в эфире передачи «Бесогон» устроил российский режиссер Никита Михалков.
Также по теме: Шансы на спасение стремились к нулю: новые подробности пожара в «Зимней вишне»
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