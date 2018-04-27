Кабмин одобрил проект закона о штрафах за оборот запрещенной продукции

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ одобрило проект закона об административной ответственности за оборот запрещенных в России товаров. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое решение было принято на прошедшем в четверг заседании кабинета.

"Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — цитируется в сообщении решение правительства.

Ранее правительство России было наделено правом своими решениями вводить запрет на оборот в стране отдельных категорий товаров. Также был установлен перечень категорий товаров, на оборот которых может быть установлен запрет. При этом предусмотрено, что порядок применения такого запрета, а также порядок распоряжения такими товарами в случае их обнаружения в обороте определяются кабмином одновременно с введением этого запрета. Вместе с тем на случай несоблюдения запрета на оборот отдельных категорий товаров административная ответственность российским законодательством не установлена.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, которой будет установлена административная ответственность за несоблюдение запрета, за исключением случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд и ряда других случаев. Несоблюдение запрета повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.