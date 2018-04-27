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В Крюково прошло заседание Координационного совета управы и муниципального округа Крюково
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В Крюково прошло заседание Координационного совета управы и муниципального округа Крюково 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
25 апреля 2018 года состоялось очередное заседание Координационного совета управы района Крюково и муниципального округа Крюково.
В заседании приняли участие глава управы района Крюково Журавлев Андрей Владиславович и глава муниципального округа Крюково Федотова Наталья Николаевна, а также члены Координационного совета и приглашенные лица. Повестка дня соответствовала плану заседания. По обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения, даны поручения по направлениям работы. Решение Координационного совета принято большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета.
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