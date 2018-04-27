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В бюджет Пскова внесены изменения
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В бюджет Пскова внесены изменения 

АиФ Северо-запад 30 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Изменения в бюджет Пскова на 2018 год внесли парламентарии сегодня, 27 апреля, на очередной 9-й сессии Псковской городской Думы парламентарии. Как пояснила начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, поправки вносятся с целью уточнения плановых показателей бюджет.
За счет перераспределения лимитов, запланированных на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» увеличивается на 4 млн 886, 8 тысячи рублей. Также перераспределяются средства, направленные на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города в сумме 3 млн 261,3 тысячи рублей. Администрация города предлагает направить 240,7 тысячи рублей на строительство линий уличного освещения по улице Новгородская, 593,2 тысячи рублей — на ремонт уличного освещения Ольгинского моста.
Среди поправок в бюджет администрация города предлагает увеличить бюджетные ассигнования на приобретение двух типовых проектов с привязкой к местности на устройство зданий дошкольных учреждений на 270 и 120 мест в сумме 9 млн рублей. Чтобы попасть в соответствующую программу Госкомитета Псковской области по образованию и построить два детских сада на улице Кузнецкой возле Дома детского творчества и на Запсковье рядом с «Тележкой» надо иметь два типовых проекта.
Глава Пскова Иван Цецерский отметил: «Хорошо, что дан старт ещё двум садикам». Депутат Федор Постнов высказал пожелание, чтобы типовые проекты соответствовали современным требованиям по доступной среде. Глава администрации Александр Братчиков сообщил, что проекты будут согласованы с Минстроем РФ.
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