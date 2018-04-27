В бюджет Пскова внесены изменения

Изменения в бюджет Пскова на 2018 год внесли парламентарии сегодня, 27 апреля, на очередной 9-й сессии Псковской городской Думы парламентарии. Как пояснила начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, поправки вносятся с целью уточнения плановых показателей бюджет.

За счет перераспределения лимитов, запланированных на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» увеличивается на 4 млн 886, 8 тысячи рублей. Также перераспределяются средства, направленные на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города в сумме 3 млн 261,3 тысячи рублей. Администрация города предлагает направить 240,7 тысячи рублей на строительство линий уличного освещения по улице Новгородская, 593,2 тысячи рублей — на ремонт уличного освещения Ольгинского моста.