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Бездна у детской площадки: во дворах на Галущака нашёлся опасный коллектор
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Бездна у детской площадки: во дворах на Галущака нашёлся опасный коллектор 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске на улице Галущака появился опасный коллектор реки 1-я Ельцовка — сегодня корреспонденты НГС съездили на место и сняли открытый люк.
В ТСЖ «Два капитана», объединяющем жильцов дома на улице Галущака, 2, корреспонденту НГС уточнили, что коллектор стоит открытым с прошлого года — он расположен в яме.
«Высота ямы — отвесной стены — там порядка 6–8 метров на взгляд», — оценили в ТСЖ, отметив, что недалеко от этого места есть детская площадка.
В «Горводоканале» пояснили, что коллектор не числится на балансе города, но специалисты предприятия один раз выезжали на место, чтобы устранить проблему.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить, кому принадлежит коллектор и когда его закроют.
В декабре НГС рассказывал о том, как новосибирец отсудил 430 тысяч за перевернувшийся из-за открытого люка внедорожник.
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