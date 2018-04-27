Ижевск. Удмуртия. Традиционный легкоатлетический пробег «Ижевск-Минск-Брест-Ижевск» в честь Дня Победы стартует 4 мая. Об этом сообщает пресс-центр Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова.
Подобная акция памяти проводится с 1977 года.
«Делегация из 15-ти самых достойных студентов ИжГТУ имени Михаила Калашникова совместно с ректором вуза Валерием Граховым на протяжении 10 дней преодолеют путь, проходящий по знаковым городам-героям», — говорится в сообщении.
К студентам из Удмуртии присоединятся учащиеся Белорусского национального технического университета.
Перед стартом пробега 4 мая в 09:00 состоится митинг и возложение цветов к бюсту знаменитого оружейника Михаила Калашникова, также участники акции посетят Монумент боевой и трудовой славы, а после отправятся в Малую Пургу, Можгу и Алнаши.
В Минск участники пробега прибудут 8 мая, 10 мая посетят Брест, а 13 мая вернутся в столицу Удмуртской Республики.